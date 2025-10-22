Eusko Jaurlaritzak jarduera fisikoa eta ongizatea sustatzeko Mugiment Mahaia aurkeztu du
Mugiment Mahaiaren helburua aldaketa soziala sortzea da, sinergiak sortuz eta modu koordinatuan lan eginez.
Ibone Bengoetxea Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak Mugiment Mahaia proiektua aurkeztu du Amorebieta-Etxanoko Zelaieta zentroan. Euskal gizartearen jarduera fisikoa eta ongizate integrala sustatzeko foro batean oinarritzen da.
Bengoetxeak azpimarratu du Mugiment Mahaia koordinaziorako eta aholkularitzarako foro bat izango dela. Plana dagoeneko Gobernu Kontseiluan eta Eusko Legebiltzarrean partekatu du Jaurlaritzak eta, orain, Mahaiari aurkeztu zaio, ekarpenak jasotzea.
Bengoetxeak azaldu duenez, foroaren funtzionamendua bi motatakoa izango da, nagusiki: banakako batzarrak izango dira eragile bakoitzarekin, baita taldekako bilerak, gai zehatzen arabera eztabaidatzeko eta lanketak egiteko. Mahaia, bere osotasunean, gutxienez urtean bi aldiz batzartuko da, urteko jarraipen eta ebaluaketa txostenen argitalpenarekin bat eginez.
Sailburuarekin batera, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendariak, Gorka Iturriagak, Mugiment 2025-2030 Ekintza Planaren oinarriak aurkeztu ditu, eta aplikazio informatikoaren berri eman du. Aplikazio horrek planean inplikatutako eragile guztiek hartzen dituzten konpromisoen jarraipen interaktiboa egiteko balioko du. Horrela, konpromiso bakoitzaren jarraipen pertsonalizatua egin ahal izango da.
Datozen hilabeteetan, Eusko Jaurlaritza banaka batzartuko da Mugiment Mahaia osatzen duten eragile eta erakunde guztiekin planari egiteko dituzten ekarpenak jasotzeko. Era berean, mahaia 2026 urteko lehen hiruhilekoan elkartuko da berriz, Eusko Jaurlaritzak urteko txosteneko datuak partekatzeko.
