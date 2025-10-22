INCENDIO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Un espectacular incendio calcina un caserío de Zumaia

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sute ikusgarri batek Zumaiako baserri bat kiskali du
author image

EITB

Última actualización

No ha habido que lamentar daños personales porque el edificio se encontraba vacío. Sin embargo, el suceso ha obligado a cortar la carretera N-634 que une Zumaia y Getaria hasta sofocar las llamas.

Zumaia Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Cargar más
Publicidad
X