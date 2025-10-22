SUTEA
Sute ikusgarri batek Zumaiako baserri bat erre du

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Ez da kalte pertsonalik izan, eraikina hutsik zegoelako. Suhiltzaileak bertaratu dira sutea itzali ahal izateko eta sutea zerk eragin duen jakiteko. Zumaia eta Getaria lotzen dituen N-634 errepidea itxi behar izan dute garrak itzali arte.

Zumaia Gizartea

El campus de EHU de Álava se convierte en el primer espacio universitario libre de humo
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

EHUko Arabako campusa kerik gabeko lehen unibertsitate eremu bihurtu da

Kerik Gabeko Guneen Sarearekin bat egin duen lehen unibertsitate-eremu bihurtu da Euskal Herriko Unibertsitatearen Arabako campusa. Sarea 2021ean sortu zuen Eusko Jaurlaritzak, Euskadiko foru-aldundiekin eta udalekin lankidetzan, eta, besteak beste, tabakoa eta horren deribatuak (lurrungailuak, esaterako) kontsumitzen hastea prebenitzea eta zigarrokinek eragindako kutsadura saihestea du helburu. 

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

AP-8 errepideko zirkulazioa ohiko martxan dabil, Usurbil parean, hiru istripuren ondorioz bost kilometroko auto-ilarak izan ostean

Zirkulazioa oso motela izan da Irunerako noranzkoan. Hiru istripu izan dira, eta, ondorioz, errei bat itxi dute eta bost kilometroko auto-ilarak sortu dira. 09:00ak pasata, erreia ireki dute eta zirkulazioa ohiko martxara itzuli da pixkanaka. Gainera, Zamudion kamioi batek eta auto batek elkar jo dute, eta horrek trafikoa moteldu du BI-637 errepidean.

X