Sute ikusgarri batek Zumaiako baserri bat erre du
Ez da kalte pertsonalik izan, eraikina hutsik zegoelako. Suhiltzaileak bertaratu dira sutea itzali ahal izateko eta sutea zerk eragin duen jakiteko. Zumaia eta Getaria lotzen dituen N-634 errepidea itxi behar izan dute garrak itzali arte.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Eusko Jaurlaritzak jarduera fisikoa eta ongizatea sustatzeko Mugiment Mahaia aurkeztu du
Mugiment Mahaiaren helburua aldaketa soziala sortzea da, sinergiak sortuz eta modu koordinatuan lan eginez.
Gasteizko Judimendi parkeko lanak geldiarazi dituzte, aztarna arkeologikoak aurkitu dituzte eta
Hezur-hondarrak aurkitu zituzten tirolina eta beste jolas batzuk jartzeko lanak gauzatzen ari ziren bitartean.
EHUko Arabako campusa kerik gabeko lehen unibertsitate eremu bihurtu da
Kerik Gabeko Guneen Sarearekin bat egin duen lehen unibertsitate-eremu bihurtu da Euskal Herriko Unibertsitatearen Arabako campusa. Sarea 2021ean sortu zuen Eusko Jaurlaritzak, Euskadiko foru-aldundiekin eta udalekin lankidetzan, eta, besteak beste, tabakoa eta horren deribatuak (lurrungailuak, esaterako) kontsumitzen hastea prebenitzea eta zigarrokinek eragindako kutsadura saihestea du helburu.
Osakidetzak txertaketa-zentro bat jarriko du Bilbon, gripearen aurkako txertoa aldez aurreko hitzordurik gabe jasotzeko
Ostiral honetatik aurrera, Bilboko Casillako pabilioian 15 postu jarriko dituzte, herritar guztiek, 08:00etatik 20:00etara, gripearen aurkako txertoa jartzeko, aldez aurretik hitzordua eskatu beharrik gabe, pandemian egin zuen bezala.
Leticia Landa estatubatuarrak irabazi du Basque Culinary World Prize 2025 saria
Joan Roca buru izan duen epaimahaiak Landa saritzea erabaki du, La Cocina proiektuan egin duen lanagatik. San Frantziskon (AEB) sukaldaritza munduan sartu nahi duten eta bazterketa-egoeran dauden komunitateetako talentudunei zuzendutako proiektua da.
Kaio hankahori batek hegazti-gripea duela hauteman dute Lasarte-Orian
Udalak "hildako zein gaixotutako hegaztiekin, haien gorotzekin eta jariakinekin kontakturik ez izatea" gomendatu du.
AP-8 errepideko zirkulazioa ohiko martxan dabil, Usurbil parean, hiru istripuren ondorioz bost kilometroko auto-ilarak izan ostean
Zirkulazioa oso motela izan da Irunerako noranzkoan. Hiru istripu izan dira, eta, ondorioz, errei bat itxi dute eta bost kilometroko auto-ilarak sortu dira. 09:00ak pasata, erreia ireki dute eta zirkulazioa ohiko martxara itzuli da pixkanaka. Gainera, Zamudion kamioi batek eta auto batek elkar jo dute, eta horrek trafikoa moteldu du BI-637 errepidean.
Amaya Zabarteren senarrak justizia exijituko du gaur, Legebiltzarrean egingo duen agerraldian
Ertzaintzak botatako foam jaurtigai batek larri zauritu zuen Zabarte iazko martxoan, Realaren eta PSGren arteko partidaren atarian Anoeta estadioaren inguruan izandako istiluetan.
Gidabaimena 17 urtetik aurrera atera ahal izango da
Hori bai, esperientzia duen heldu batekin joan beharko dute adinez nagusi izan arte. Europak gaur onartu du gidabaimenen inguruko araudi berria, eta adinarena da aldaketa nagusienetako bat. Orain, estatu kideek hiru urtera arteko epea izango dute, bakoitzak bere legedira egokitzeko.