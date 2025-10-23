Investigan a un joven de Bilbao por fabricar y vender bastones-estoque a través de TikTok
La Policía Municipal de Bilbao investiga a un joven de 33 años, residente en el barrio de San Adrián, por presunta fabricación y venta de bastones-estoque a través de la red social TikTok. El caso se inició tras la viralización, el pasado mes de julio, de un vídeo en el que se mostraba una cachava con empuñadura en forma de cabeza de cobra que ocultaba en su interior un estoque desmontable.
A partir de esas imágenes, los agentes localizaron varios perfiles en los que se promocionaban y comercializaban bastones de fabricación casera que, en muchos casos, coincidían con las características de armas prohibidas. Las investigaciones de la Inspección de Criminalística confirmaron que el investigado utilizaba TikTok para exhibir el proceso de elaboración y contactar con los compradores de forma privada, acordando precios y modelos personalizados.
Según el propio autor afirmaba en sus vídeos, los envíos se realizaban a distintos puntos del Estado, así como a Portugal y Francia. Los bastones se vendían por entre 100 y 200 euros, y la Policía ha identificado a más de 60 personas interesadas o posibles compradores.
El sospechoso, que cuenta con antecedentes policiales, adquiría los materiales necesarios (como cuerpos de bastón, pomos o cuchillos) a proveedores de Alicante y Sevilla, elaborando algunas de las hojas metálicas de forma artesanal.
El bastón-estoque es un arma diseñada para disimular su verdadera naturaleza bajo apariencia de bastón ordinario, ocultando en su interior una hoja afilada o punzante. Según la Policía Municipal, su capacidad lesiva y de ocultación incrementa notablemente su peligrosidad.
Los hechos podrían constituir un delito de fabricación, tenencia y tráfico de armas prohibidas, castigado con penas de prisión de hasta tres años. Además, la reiteración de las conductas y su promoción pública con fines comerciales agravan la relevancia penal del caso.
Desde la Policía Municipal de Bilbao han destacado que se trabaja de forma activa en la detección, investigación y prevención de este tipo de delitos, en coordinación con la Ertzaintza. Han recordado también que la tenencia, publicidad o compraventa de armas prohibidas puede acarrear consecuencias penales y han animado a la ciudadanía a notificar cualquier contenido sospechoso en redes sociales.
