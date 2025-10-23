EGINBIDEAK
Bilboko gazte bat ikertzen ari dira, TikTok bidez makila-estokeak fabrikatu eta saltzeagatik

Bilboko Udaltzaingoak izapideak ireki ditu San Adriango bizilagun baten aurka. 33 urteko gizonak makila-estokeak fabrikatu eta saltzen zituela zabaltzen zuen sare sozialetan, bideoen bidez.

Baston-estoque
Konfiskatutako makilak-estokeak. Argazkia: Bilboko Udaltzaingoa
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bilboko Udaltzaingoa San Adrian auzoan bizi den 33 urteko gizon bat ikertzen ari da, makila-estokeak fabrikatzeagatik eta TikTok sare sozialaren bidez saltzeagatik. Joan den uztailean, bideo bat biralizatu zen, horretan kobra-buru itxurako bastoi bat ikusten zen, barruan ezpatatxo desmuntagarri bat ezkutatzen zuena.

Irudi horietatik abiatuta, agenteek hainbat profil aurkitu zituzten, eta, horietan ikusi zuten, makilak fabrikatu eta merkaturatzen zituztela. Askotan, makila horiek debekatutako ezaugarriak zituzten. Kriminalistika Ikuskaritzaren ikerketek baieztatu zuten ikertuak TikTok erabiltzen zuela elaborazio-prozesua erakusteko eta erosleekin modu pribatuan harremanetan jartzeko, eta prezioak eta eredu pertsonalizatuak adosteko.

Egileak berak bere bideoetan zioenez, bidalketak Estatuko hainbat tokitara egiten ziren, baita Portugalera eta Frantziara ere. Makilak 100 eta 200 euro artean saltzen ziren, eta Poliziak 60 pertsona baino gehiago identifikatu ditu.

Susmagarriak polizia-aurrekariak ditu, eta beharrezko materialak (makilak, heldulekuak eta aiztoak) Alacanteko eta Sevillako hornitzaileei erosten zizkien, eta metalezko xaflak egiten zituen.

Makila-estokea bastoi arrunt baten itxurapean disimulatzeko diseinatutako arma da, barruan orri zorrotz bat ezkutatzen du eta. Udaltzaingoaren arabera, ohikoa baino arriskutsuagoa da eragiten dituen lesioengatik eta ezkutatzeko errreza delako.

Debekatutako armak fabrikatzea, edukitzea eta trafikatzea delituak dira, eta hiru urtera arteko espetxe-zigorra ekar dezakete. Gainera, horrelakoak behin eta berriz egitea eta helburu komertzialekin horiek publikoki sustatzeak larriagotu egiten dute kasuaren zama penala.

Bilboko Udaltzaingoak nabarmendu du era aktiboan lan egiten ari direla horrelako delituak detektatzeko, ikertzeko eta prebenitzeko, Ertzaintzarekin koordinatuta. Gogorarazi dute, halaber, debekatutako armak edukitzeak, horien publizitatea egitea eta salerostea ondorio penalak ekar ditzakeela, eta herritarrak animatu dituzte sare sozialetan edozein eduki susmagarri ikusiz gero, horren berri eman dezaten.

