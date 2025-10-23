Bilboko gazte bat ikertzen ari dira, TikTok bidez makila-estokeak fabrikatu eta saltzeagatik
Bilboko Udaltzaingoak izapideak ireki ditu San Adriango bizilagun baten aurka. 33 urteko gizonak makila-estokeak fabrikatu eta saltzen zituela zabaltzen zuen sare sozialetan, bideoen bidez.
Bilboko Udaltzaingoa San Adrian auzoan bizi den 33 urteko gizon bat ikertzen ari da, makila-estokeak fabrikatzeagatik eta TikTok sare sozialaren bidez saltzeagatik. Joan den uztailean, bideo bat biralizatu zen, horretan kobra-buru itxurako bastoi bat ikusten zen, barruan ezpatatxo desmuntagarri bat ezkutatzen zuena.
Irudi horietatik abiatuta, agenteek hainbat profil aurkitu zituzten, eta, horietan ikusi zuten, makilak fabrikatu eta merkaturatzen zituztela. Askotan, makila horiek debekatutako ezaugarriak zituzten. Kriminalistika Ikuskaritzaren ikerketek baieztatu zuten ikertuak TikTok erabiltzen zuela elaborazio-prozesua erakusteko eta erosleekin modu pribatuan harremanetan jartzeko, eta prezioak eta eredu pertsonalizatuak adosteko.
Egileak berak bere bideoetan zioenez, bidalketak Estatuko hainbat tokitara egiten ziren, baita Portugalera eta Frantziara ere. Makilak 100 eta 200 euro artean saltzen ziren, eta Poliziak 60 pertsona baino gehiago identifikatu ditu.
Susmagarriak polizia-aurrekariak ditu, eta beharrezko materialak (makilak, heldulekuak eta aiztoak) Alacanteko eta Sevillako hornitzaileei erosten zizkien, eta metalezko xaflak egiten zituen.
Makila-estokea bastoi arrunt baten itxurapean disimulatzeko diseinatutako arma da, barruan orri zorrotz bat ezkutatzen du eta. Udaltzaingoaren arabera, ohikoa baino arriskutsuagoa da eragiten dituen lesioengatik eta ezkutatzeko errreza delako.
Debekatutako armak fabrikatzea, edukitzea eta trafikatzea delituak dira, eta hiru urtera arteko espetxe-zigorra ekar dezakete. Gainera, horrelakoak behin eta berriz egitea eta helburu komertzialekin horiek publikoki sustatzeak larriagotu egiten dute kasuaren zama penala.
Bilboko Udaltzaingoak nabarmendu du era aktiboan lan egiten ari direla horrelako delituak detektatzeko, ikertzeko eta prebenitzeko, Ertzaintzarekin koordinatuta. Gogorarazi dute, halaber, debekatutako armak edukitzeak, horien publizitatea egitea eta salerostea ondorio penalak ekar ditzakeela, eta herritarrak animatu dituzte sare sozialetan edozein eduki susmagarri ikusiz gero, horren berri eman dezaten.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Benjamin borraskak hainbat intzidentzia eta gorabehera eragin ditu, gehienak errepideetan
Kamioi batek artaziarena egin du N-1ean, Villabona parean, eta errepidea itxi behar izan dute Donostiara bidean. 09:00ak aurretik ezbeharra izan duen Ibilgailua erretiratu dute. Halaber, haize-ufada zakarren ondorioz, zuhaitz bat bidera erori da Meñakan, eta BI-631 errepidea guztiz itxi dute, Bermeora bidean.
45 urte Ortuellako tragediatik, oraindik sendatu ez den zauria
1980ko urriaren 23an, 50 adingabe eta 3 heldu hil ziren Marcelino Ugalde ikastetxe publikoan, gas-leherketa batean. Eskola jada ez da existitzen, baina tragedia haren minak oroimenean irauten du, 45 urte geroago.
Sute izugarri batek Zumaiako baserri bat erre du
Ez da inor zauritu, eraikina hutsik zegoelako. Suhiltzaileak bertaratu dira, sutea itzalitzeko eta sutea zerk eragin duen jakiteko. Zumaia eta Getaria lotzen dituen N-634 errepidea itxi behar izan dute, garrak itzali arte.
Eusko Jaurlaritzak jarduera fisikoa eta ongizatea sustatzeko Mugiment Mahaia aurkeztu du
Mugiment Mahaiaren helburua aldaketa soziala sortzea da, sinergiak sortuz eta modu koordinatuan lan eginez.
Gasteizko Judimendi parkeko lanak geldiarazi dituzte, aztarna arkeologikoak aurkitu dituzte eta
Hezur-hondarrak aurkitu zituzten tirolina eta beste jolas batzuk jartzeko lanak gauzatzen ari ziren bitartean.
EHUko Arabako campusa kerik gabeko lehen unibertsitate eremu bihurtu da
Kerik Gabeko Guneen Sarearekin bat egin duen lehen unibertsitate-eremu bihurtu da Euskal Herriko Unibertsitatearen Arabako campusa. Sarea 2021ean sortu zuen Eusko Jaurlaritzak, Euskadiko foru-aldundiekin eta udalekin lankidetzan, eta, besteak beste, tabakoa eta horren deribatuak (lurrungailuak, esaterako) kontsumitzen hastea prebenitzea eta zigarrokinek eragindako kutsadura saihestea du helburu.
Osakidetzak txertaketa-zentro bat jarriko du Bilbon, gripearen aurkako txertoa aldez aurreko hitzordurik gabe jasotzeko
Ostiral honetatik aurrera, Bilboko Casillako pabilioian 15 postu jarriko dituzte, herritar guztiek, 08:00etatik 20:00etara, gripearen aurkako txertoa jartzeko, aldez aurretik hitzordua eskatu beharrik gabe, pandemian egin zuen bezala.
Leticia Landa estatubatuarrak irabazi du Basque Culinary World Prize 2025 saria
Joan Roca buru izan duen epaimahaiak Landa saritzea erabaki du, La Cocina proiektuan egin duen lanagatik. San Frantziskon (AEB) sukaldaritza munduan sartu nahi duten eta bazterketa-egoeran dauden komunitateetako talentudunei zuzendutako proiektua da.
Kaio hankahori batek hegazti-gripea duela hauteman dute Lasarte-Orian
Udalak "hildako zein gaixotutako hegaztiekin, haien gorotzekin eta jariakinekin kontakturik ez izatea" gomendatu du.