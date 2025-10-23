ORDENADOR IBM
La Milla Cuántica, una nueva herramienta para visibilizar el trabajo en el ámbito científico

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Milla Kuantikoa; zientzia esparruan euskal eragileek egiten duten lana ikusarazteko hezkuntza eta dibulgazio tresna aurkeztu dute
Agencias | EITB

A la presenación han asistido el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias; la vicerrectora del Campus de Gipuzkoa de la EHU, Juana Goizueta, y el director de Basque Quantum, Javier Aizpurua. El acceso a la visita virtual se puede obtener a través de los códigos QR instalados en los tótems físicos del recorrido o a través de la web de Basque Quantum.

Tecnología Donostia-San Sebastián Gobierno Vasco UPV-EHU Sociedad

