Milia Kuantikoa, zientzia esparruan egiten duten lana ikusarazteko tresna

18:00 - 20:00
Aurkezpenean izan dira Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburu Juan Ignacio Perez Iglesias, EHUren Gipuzkoako campuseko errektoreorde Juana Goizueta eta Basque Quantumen zuzendari Javier Aizpurua. Bisita birtualerako sarbidea ibilbideko totem fisikoetan instalatutako QR kodeen bidez eta Basque Quantumen webgunearen bidez eskuratu daiteke.

Teknologia Donostia Eusko Jaurlaritza EHU Gizartea

