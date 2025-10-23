Las ferias de ganado quedan suspendidas temporalmente en toda Euskal Herria ante la dermatosis nodular
En la CAV y Navarra la prohibición se mantendrá, al menos, hasta el 30 de noviembre, mientras que en Iparralde, de momento, se han suspendido las ferias ganaderas hasta principios de noviembre. En todos los territorrios la prohibición podrá ser prorrogada en función de la evolución de la enfermedad.
Las ferias de ganado quedan suspendidas temporalmente en toda Euskal Herria como medida preventiva frente a la dermatosis nodular. La decisión se toma como medida de precaución ante el empeoramiento de la situación sanitaria del ganado vacuno en Francia.
El Gobierno Vasco ha tomado la decisión esta tarde, tras mantener una reunión con responsables del sector de las tres diputaciones forales. En una remitida a los medios, han informado de que han acordado "la suspensión temporal de todas las ferias, certámenes y concentraciones ganaderas como medida preventiva frente a la dermatosis nodular contagiosa hasta el 30 de noviembre", fecha que podrá ser prorrogada en función de la evolución de la enfermedad. Esta decisión, han dicho, "se toma bajo el principio de precaución y tras haber mantenido diversas reuniones con el sector por parte de las tres diputaciones forales".
Este acuerdo se materializará mediante la publicación de una Orden que se publicará en el Boletin Oficial del País Vasco mañana viernes, 23 de octubre, entrando en vigor el día de su publicación. "La suspensión afecta a ferias, concursos, certámenes, romerías, herri kirolak, mercados y cualquier evento con carácter temporal para todas las especies (excepto perros y gatos)", según el comunicado.
Las instituciones vascas insisten en la importancia de seguir las recomendaciones y medidas preventivas facilitadas por las administraciones agrarias.
Por su parte, el Gobierno de Navarra ha anunciado la decisión esta mañana; han decidido prohibir todas las ferias, concursos y concentraciones de animales (excepto las de perros y gatos) hasta el 30 de noviembre, ante el deterioro de la situación epidemiológica en el Estado francés.
En los departamentos de Jura, Ain y Pirineos Orientales se han detectado nuevos focos, y ya se han contabilizado más de 80 contagios. Como consecuencia, se ha decidido prohibir todo tipo de ferias ganaderas hasta principios de noviembre, decisión que afecta a toda Ipar Euskal Herria. De momento, en los Pirineos Atlánticos no hay casos.
La DNC es una enfermedad vírica transmitida por insectos, que no afecta al ser humano, pero que obliga al sacrificio de toda la explotación en caso de detectarse un solo ejemplar infectado. “La normativa europea no deja resquicios”, subrayan los veterinarios. Esa obligatoriedad preocupa al sector, que advierte de las graves consecuencias económicas que podría acarrear su llegada a Euskal Herria.
