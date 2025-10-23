DERMATOSI NODULARRA

Ganadu feriak aldi baterako debekatu dituzte Euskal Herri osoan, dermatosi nodularra dela eta

EAEn eta Nafarroan azaroaren 30era arte egongo da indarrean debekua, eta Ipar Euskal Herrian, berriz, azaroaren hasierara arte. Nolanahi ere, egoeraren bilakaeraren arabera, lurralde guztietan debekua denboran luzatzea erabaki dezakete. 

Artxiboko irudia. Argazkia: EFE

Ganadu feriak aldi baterako debekatu dituzte Euskal Herri osoan. Neurri horren bidez, Frantzian okerrera egin duen Dermatosi Nodular Kutsakorra (DNK) gaitzaren epidemia geldiarazi nahi dute.

Eusko Jaurlaritzak arratsaldeko azken orduan hartu du erabakia, hiru aldundietako nekazaritza departamenduetako arduradunekin bildu ostean. Ohar batean jakinarazi dutenez, era guztietako abere eta ganadu feriak edo ekitaldiak debekatzea erabaki dute, prebentzio neurri gisa. Gutxienez, azaroaren 30era arte egongo da indarrean debekua, eta egoeraren bilakaeraren arabera erabakiko dute denboran luzatzea edo ez. 

Zabaldutako agirian nabarmendu dutenez, sektoreko ordezkariekin bilerak izan ostean iritsi da erabakia. Agindua bihar Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denean sartuko da indarrean debekua. Animaliekin egiten diren ekitaldi guztiak debekatu dituzte, txakurrekin eta katuekin egiten direnak izan ezik. 

Abere ustiategiei dei egin diete erakundeek, prebentzio neurriak hartu eta gaitzari aurre egiteko aholkuak jarrai ditzaten.

Nafarroako Gobernuak, berriz, goizean hartu du erabakia: ganadu-feriak, lehiaketak eta abere-azokak egitea debekatu du azaroaren 30era arte Foru Erkidego osoan. Ezingo da animalien kontzentrazio eta elkartzerik egin, txakur eta katuenak izan ezik.

Oraingoz, ez da kasurik atzeman Nafarroan. Hala ere, Nekazaritza Departamentuak prebentzio-neurri hori hartzea erabaki du, DNK gaitza A kategoriako gaixotasuna delako Europar Batasunean. Beraz, derrigorrezkoa da gaitza desagerrarazteko neurriak hartzea.

Frantzian egoera epidemiologikoak okerrera egin duelako hartu dituzte neurriok. Bost departamendutan 80 kutsatze baino gehiago zenbatu dituzte, dagoeneko, eta ondorioz, azaroaren hasierara arte mota guztietako abeltzaintza-azokak debekatzea erabaki da;  neurri horrek, Ipar Euskal Herri osoari eragiten dio. Oraingoz, Pirinio Atlantikoetan ez da kasurik atzeman.

DNK gaixotasun ez-zoonosikoa da; hau da, gizakiak ez dira kutsatzen ez animaliekin kontaktuan egoteagatik, ezta animalietatik eratorritako produktuak kontsumitzeagatik ere.

