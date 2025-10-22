AZOKAK
Ganadu azokak debekatu dituzte Nafarroan, DNK gaitzaren zabaltzea ekiditeko

Dermatosi nodular kutsakorra (DNK) epidemia bihurtu da eta asko ari da zabaltzen behien artean Frantzian eta Gironan. Gizakiei transmititzen ez zaien arren, ustiategietan abelburu asko galtzea eragin dezake. 

Artxiboko irudia: ganadu azoka bat Arkauten (Araba)
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako Gobernuak ganadu-feriak, lehiaketak eta abere-azokak egitea debekatu du azaroaren 30era arte. Ezingo da animalien konzentrazio edo elkartzerik ere egin, txakurrak eta katuak izan ezik. Neurri honen bidez, Frantzian okerrera egin duen Dermatosi Nodular Kutsakorra (DNK) gaitzaren epidemia gelditu nahi dute, nahiz eta gaixotasuna ez den animalietatik gizakietara transmititzen.

Oraingoz, ez da kasurik atzeman Nafarroan. Hala ere, Nekazaritza Departamentuak prebentzio-neurri hori hartzea erabaki du, DNK-a A kategoriako gaixotasuna delako Europar Batasunean. Beraz, derrigorrezkoa da gaitza desagerrarazteko neurriak hartzea.

Frantzian egoera epidemiologikoak okerrera egin duelako hartu ditu Nafarroak orain neurriak. Orain arte garbi zeuden hainbat lekutan modu azkarrean zabaldu da eta Gironan ere egoera berean daude.

Ondorioz, behi-azienda ustiategi guztietan eta animalien garraioak egitean biosegurtasun neurriak hartzeko eskatu du Nafarroako Gobernuak. Era berean, kasuren bat agertu denaren susmoa izanez gero, Foru Komunitateko Albaitaritza Zerbitzu Ofizialei jakinarazi behar zaie.

Gaixotasunaren sintomak noduluak, barrukoak edo kanpokoak, eta sukarra dira. Gaitzak animalien heriotza eragin dezake eta kasu batzuetan aziendaren % 6 ere galdu izan dute. Beraz, Gobernuak nabarmendu du detekzio goiztiarra funtsezkoa dela inpaktua murrizteko.

DNK gaixotasun ez-zoonosikoa da; hau da, ez da pertsonetara igarotzen ez animaliekin kontaktuan egoteagatik, ezta animalietatik eratorritako produktuak kontsumitzeagatik ere.

