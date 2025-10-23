ALARMA
Nafarroako dermatosi nodularraren agerraldiak kolokan jarri du EAEko abeltzaintza-sektorea

EAEko lehen sektorea alerta egoeran da dermatosi nodular kutsakorragatik. Nafarroak abeltzaintzako azoka guztiak debekatu ditu Frantzian eta Katalunian egoerak okerrera egin duelako, eta Gipuzkoak, berriz, urgentziaz bildu ditu abeltzainak Zizurkilen. Gironan 2.000 behi baino gehiago hil dira dagoeneko, eta Euskadin bizkortu egin da txertaketa.

Artxiboko irudia: ganadu azoka bat Arkauten (Araba)
Dermatosi nodular kutsakorraren (DNC) hedapenak alarma guztiak piztu ditu. Euskadin oraindik kasurik atzeman ez den arren, Frantzian eta Gironan (2.000 abelburu baino gehiago hil dituzte) prebentzio-neurriak areagotu dituzte erakundeek.

Nafarroako Gobernuak erabaki du animalien feria, lehiaketa eta kontzentrazio guztiak debekatzea (txakur eta katuenak izan ezik) azaroaren 30era arte, Frantziako egoera epidemiologikoak okerrera egin duelako. Jura, Ain eta Ekialdeko Pirinioetako departamentuetan foku berriak antzeman dira, eta Gironan hogei bat positibo baieztatu dira, animalien mugimendu irregularrarekin lotuta.

DNCa intsektuek transmititutako gaixotasun birikoa da, gizakiari eragiten ez diona, baina kutsatutako ale bakar bat detektatuz gero ustiategi osoa hiltzera behartzen dute. "Europako araudiak ez du zirrikiturik uzten", azpimarratu dute albaitariek. Betebehar horrek kezka sortzen dio sektoreari, eta Euskadira iristeak ekar ditzakeen ondorio ekonomiko larriez ohartarazi dute.

Gipuzkoan, Foru Aldundiak premiazko bilera deitu du ostegun honetarako Zizurkilen abeltzainekin , agerraldiaren bilakaera aztertzeko eta erantzuna koordinatzeko. Bizkaian, ustiategi asko dauden eremuetan, Karrantza bailaran kasu, prebentziozko txertaketa bizkortu dute.

"Gaixotasun serioa da, baina hilkortasuna % 5era baino ez da iristen, eta, beraz, sakrifizio osoa gehiegizkoa iruditzen zait", esan du Iker Eletxigerra albaitariak. Eletxigerrak 25 urte baino gehiagoko esperientzia du Karrantzan. Gainera, gogorarazi du birusa intsektuen ziztaden bidez zabaltzen dela, eta, ekoizpenari eragiten dion arren, ez dela arriskutsua gizakien osasunerako.

Kantabriak ganaduaren topaketak bertan behera utzi dituen bitartean, euskal Aldundiek ez dute oraingoz horretarako asmorik, eta igande honetan Aian (Gipuzkoa) aurreikusitako abeltzaintza-enkanteari eutsiko diote.

Nafarroan, Abeltzainen Batasunak Foru Gobernuari eskatu dio nahitaezko hilketengatiko balizko laguntzak PFEZtik salbuetsita gera daitezela, gaixotasunaren hedapenak eragin ditzakeen galeren kezka gero eta handiagoa dela eta.

Euskadiko lehen sektoreak zalantza handiko egunei aurre egin behar die, agerraldiaren bilakaera mugaren beste aldean jarrita eta dermatosi nodularra Euskadira ez iristeko helburuarekin.

