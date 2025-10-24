Ambulancias retiradas de Osakidetza acaban en el mercado de segunda mano
Una ambulancia que prestó servicio para Osakidetza se encuentra a la venta en Internet por 7.000 euros. El vehículo, matriculado en 2015 y con los logotipos y sirenas todavía instalados, aparece anunciado en una conocida web de compraventa.
El anuncio lo ha publicado Ambulancias Gipuzkoa, la empresa concesionaria del servicio de transporte sanitario en Gipuzkoa y Álava. Según explica, estos vehículos se retiran del servicio tras una década de uso y se ponen a la venta a particulares. Sin embargo, la propia compañía avisa de que no pueden circular hasta que se eliminen todos los elementos que los identifican como ambulancias oficiales.
El proceso de renovación de la flota sanitaria implica sustituir las unidades más antiguas por otras nuevas, en cumplimiento de los pliegos del contrato público. Una vez finalizado su ciclo de servicio, los vehículos se subastan a través de las empresas adjudicatarias.
En paralelo, también se ha conocido que un coche patrulla retirado de la Ertzaintza saldrá próximamente a subasta en Zaragoza. El precio de salida es simbólico (un euro), aunque su valor de tasación ronda los 62.000 euros.
