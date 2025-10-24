Osakidetzatik erretiratutako hainbat anbulantziak bigarren eskuko merkatuan amaitu dute
Osakidetzarentzat zerbitzua eman zuen anbulantzia bat salgai dago Interneten 7.000 euroren truke. 2015ean matrikulatutako ibilgailua, logotipoak eta sirenak oraindik instalatuta dituena, salerosketa webgune ezagun batean iragarrita dago.
Ambulancias Gipuzkoa enpresak, Gipuzkoako eta Arabako garraio sanitarioaren zerbitzuaren enpresa emakidadunak, argitaratu du iragarkia. Azaldu duenez, ibilgailu horiek zerbitzutik kendu eta partikularrei salgai jartzen zaizkie hamarkada bat igaro ondoren. Hala ere, konpainiak berak ohartarazi du ezin dutela zirkulatu anbulantzia ofizial gisa identifikatzen dituzten elementu guztiak ezabatu arte.
Osasun-flota berritzeko prozesuak unitate zaharrenen ordez berriak jartzea dakar, kontratu publikoaren agiriaren arabera. Zerbitzu-zikloa amaitutakoan, ibilgailuak enpresa esleipendunen bidez enkantean jartzen dira.
Aldi berean, jakin da Ertzaintzatik erretiratutako patruila-auto bat enkantean jarriko dela laster Zaragozan. Irteera-prezioa sinbolikoa da (euro bat), baina tasazio-balioa 62.000 euro ingurukoa da.
