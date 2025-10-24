IRAGARKIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Osakidetzatik erretiratutako hainbat anbulantziak bigarren eskuko merkatuan amaitu dute

2015eko anbulantzia bat, larrialdietako euskal zerbitzu publikoan erabiltzen dena, 7.000 euroan eskaintzen da salerosketa-orri batean, bereizgarriak eta ekipoak oraindik ikusgai dituela. Ambulancias Gipuzkoa enpresa esleipendunak ohartarazi du ezin dutela zirkulatu ikur ofizialak ezabatu gabe.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Osakidetzarentzat zerbitzua eman zuen anbulantzia bat salgai dago Interneten 7.000 euroren truke. 2015ean matrikulatutako ibilgailua, logotipoak eta sirenak oraindik instalatuta dituena, salerosketa webgune ezagun batean iragarrita dago.

Ambulancias Gipuzkoa enpresak, Gipuzkoako eta Arabako garraio sanitarioaren zerbitzuaren enpresa emakidadunak, argitaratu du iragarkia. Azaldu duenez, ibilgailu horiek zerbitzutik kendu eta partikularrei salgai jartzen zaizkie hamarkada bat igaro ondoren. Hala ere, konpainiak berak ohartarazi du ezin dutela zirkulatu anbulantzia ofizial gisa identifikatzen dituzten elementu guztiak ezabatu arte.

Osasun-flota berritzeko prozesuak unitate zaharrenen ordez berriak jartzea dakar, kontratu publikoaren agiriaren arabera. Zerbitzu-zikloa amaitutakoan, ibilgailuak enpresa esleipendunen bidez enkantean jartzen dira.

Aldi berean, jakin da Ertzaintzatik erretiratutako patruila-auto bat enkantean jarriko dela laster Zaragozan. Irteera-prezioa sinbolikoa da (euro bat), baina tasazio-balioa 62.000 euro ingurukoa da.

Gipuzkoa Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu
Publizitatea
X