El laberinto vegetal de Olarizu se inaugura entre críticas por su falta de frondosidad

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Olarizuko landare-labirintoa kritiken artean inauguratu zen, hostozabal faltagatik
EITB

Última actualización

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha inaugurado el laberinto vegetal del parque de Olarizu, un proyecto de 440.000 euros financiado en parte con fondos europeos. Sin embargo, el resultado ha generado decepción entre las personas que se han acercado al lugar: los árboles aún son pequeños y, al ser de hoja caduca, los caminos quedan completamente visibles.

