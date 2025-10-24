Olarizuko landare-labirintoa kritiken artean inauguratu dute, landareak ez baitira mardulak
Gasteizko Udalak Olarizuko parkeko landare-labirintoa inauguratu du. 440.000 euroko proiektua da, zati batean Europako funtsekin finantzatua. Hala ere, emaitzak etsipena eragin du bertaratu direnen artean; izan ere, landareak txikiak dira oraindik, eta, hosto erorkorrekoak direnez, bideak erabat agerian daude.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Osakidetzatik erretiratutako hainbat anbulantziak bigarren eskuko merkatuan amaitu dute
2015eko anbulantzia bat, larrialdietako euskal zerbitzu publikoan erabiltzen dena, 7.000 euroan eskaintzen da salerosketa-orri batean, bereizgarriak eta ekipoak oraindik ikusgai dituela. Ambulancias Gipuzkoa enpresa esleipendunak ohartarazi du ezin dutela zirkulatu ikur ofizialak ezabatu gabe.
Bizkaibuseko autobusek segurtasun-manparak izango dituzte erasoak saihesteko
Azken urtean Bizkaibuseko gidariek eta ikuskatzaileek 67 eraso jasan dituzte, horietatik sei fisikoak.
Gloria Totoricaguena, 2025eko Manuel Lekuona Saria, euskal diaspora ikertzen eta zabaltzen egindako lanagatik
Euskal komunitate globalean eta Euskal Herriko errealitate kulturalaren nazioarteko sustatzailean espezialista nagusietako bat aitortu du Eusko Ikaskuntzak.
Ireki dute gripearen aurkako txertoa jartzeko txertaketa gune handia Bilbon
Zentroa Casillako pabiloian kokatuta dago, eta astelehenetik igandera egongoko da irekita (08:00etatik 20:00etara), gutxienez bi astez. 14 urtetik gorako bizkaitarrak joan daitezke eta ez da hitzordurik hartu behar.
Albiste izango dira: Gripearen aurkako txertoa jartzeko gune handia Bilbon, ganadu azokak bertan behera Euskal Herrian eta klima aldaketaren aurkako eguna
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Ba al zenekien zure etxeak urtean 8 tona CO₂ kutsatzen dituela?
Garraioa, elikadura eta etxebizitza dira EAEko etxeetako emisio gehienak.
Planeta berotzea eragiten duten gaur egungo bost ohitura
Poluzio-gune handiez gain (deforestazioa, hondakinak sortzea, ur-baliabideak gaizki erabiltzea, erabilera bakarreko plastikoak gehiegi erabiltzea edo garraioak eta industriak berotegi-efektuko gasak isurtzea, adibidez), badira beste hainbat eguneroko keinu kaltegabeak diruditenak, baina ingurumen-inpaktu sakon eta iraunkorra dutenak.
Ganadu feriak aldi baterako debekatu dituzte Euskal Herri osoan, dermatosi nodularra dela eta
EAEn eta Nafarroan azaroaren 30era arte egongo da indarrean debekua, eta Ipar Euskal Herrian, berriz, azaroaren hasierara arte. Nolanahi ere, egoeraren bilakaeraren arabera, lurralde guztietan debekua denboran luzatzea erabaki dezakete.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak bi ertzaini EHUn egindako "boikota" gaitzetsi du
Kriminologia ikastaroko ikasle batzuek protesta egin zuten agente horiek hitzaldi bat eman ez zezaten, eta irakasleek dinamika bertan behera uztea erabaki zuten.