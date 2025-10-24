POLEMIKA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Olarizuko landare-labirintoa kritiken artean inauguratu dute, landareak ez baitira mardulak

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gasteizko Udalak Olarizuko parkeko landare-labirintoa inauguratu du. 440.000 euroko proiektua da, zati batean Europako funtsekin finantzatua. Hala ere, emaitzak etsipena eragin du bertaratu direnen artean; izan ere, landareak txikiak dira oraindik, eta, hosto erorkorrekoak direnez, bideak erabat agerian daude.

Gasteiz Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu
Publizitatea
X