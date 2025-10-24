Las ferias de ganado han sido suspendidas temporalmente en Euskal Herria como medida preventiva frente al avance de la dermatosis nodular contagiosa, aunque de momento no se haya registrado ningún caso en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), Navarra e Iparralde.

La prohibición se alargará, al menos, hasta el 30 de noviembre en la CAV y Navarra, y hasta principios de noviembre en Iparralde. Sin embargo, la prohibición es prorrogable en todos los territorios en función de la evolución de la enfermedad.

La decisión se toma como medida de precaución ante el avance de la enfermedad —que afecta al vacuno pero no se transmite a las personas—en Francia y Girona.

Estas son las ferias afectadas según la guía ferias 2025 publicada por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca:

ÁLAVA

25 de octubre, Aramaio (Día del Jubilado): Feria de animales

26 de octubre, Izarra (XV Feria de Urkabustazi): Exposición de ganado bovino, equino, ovino y caprino

9 de noviembre, Santa Cruz de Campezo (Feria de San Martín)

BIZKAIA

2 de noviembre, Trapagaran: Exposición de más de 200 cabezas de ganado.

9 de noviembre, Forua: Exposición de animales de caserío.

9 de noviembre, Zamudio: Campeonato de Raza Limusina de Euskadi.

16 de noviembre, Mungia: Ganado vacuno, lanar, caballar y caprino.

22 de noviembre, Berriatua: Exposición de ganado y animales de la localidad.

30 de noviembre, Gordexola: Concurso provincial de raza frisona. Concurso-exposición del burro de Las Encartaciones.

GIPUZKOA

26 de octubre, Belauntza: Exposición, degustación y venta de productos del caserío de Belauntza, animales, artesanía y artículos de segunda mano

1 de noviembre, Itziar: Concurso y exposición de parejas de bueyes

2 de noviembre, Mutiloa: XVII Feria del Cerdo de Mutiloa

8 de noviembre, Soraluze: XXVIII Gaztañerre azoka

8 de noviembre, Tolosa: Concurso de Euskal Herria de la raza frisona.

15 de noviembre, Zegama: Feria de San Martín: Exhibición y concurso de ganado local.

30 de noviembre, Eibar: Feria de San Andrés: . Exposición de ganado del Bajo Deba

NAVARRA

24-26 de octubre, Elizondo

24-26 de octubre, Tafalla

26 de octubre, Bera (Lurraren eguna)

20 de noviembre, Lesaka

29 y 30 de noviembre, Estella-Lizarra (feria de San Andrés)