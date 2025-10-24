DERMATOSI NODULAR KUTSAKORRA

Hauek dira dermatosi nodularra dela-eta Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan bertan behera utzi dituzten feriak

EAEn eta Nafarroan azaroaren 30era arte egongo da indarrean debekua, eta Ipar Euskal Herrian, berriz, azaroaren hasierara arte. Edozein kasutan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren arabera, lurralde guztietan debekua luzatzea erabaki dezakete. 

Ganadu azokak aldi baterako debekatu dituzte Euskal Herri osoan, behiei eragiten dien Dermatosi Nodular Kutsakorra (DNK) gaitza heda ez dadin, Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE), Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian kasu bakar bat ere hauteman ez badute ere. 

EAEn eta Nafarroan azaroaren 30era arte egongo da indarrean debekua, eta Ipar Euskal Herrian, berriz, azaroaren hasierara arte. Nolanahi ere, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren arabera, lurralde guztietan debekua luzatzea erabaki dezakete.

Frantzian egoera epidemiologikoak okerrera egin duelako eta Gironan kasuak detektatu dituztelako hartu dituzte neurriok. 

Hortaz, hauek dira debekuaren ondorioz ohiko egitaraua aldatu eta ganadurik izango ez duten Hego Euskal Herriko azokak:

ARABA

Urriak 25, Aramaio (Jubilatuen Eguna): Animalien azoka

Urriak 26, Izarra (Urkabustaizko XV. Azoka): Behi, zaldi, ardi eta ahuntz azienden erakusketa

Azaroak 9, Santikurutze Kanpezu: San Martin azoka

BIZKAIA

Azaroak 2, Trapagaran: 200 abelburutik gorako erakusketa

Azaroak 9, Forua: Baserriko animalien erakusketa

Azaroak 9, Zamudio: Euskadiko Arraza Limusinoaren Txapelketa

Azaroak 16, Mungia: Ganadu azoka (Behi, ardi, zaldi eta ahuntz aziendak)

Azaroak 22, Berriatua: Ganadu eta animalia azoka 

Azaroak 30, Gordexola: Frisiar arrazako herrialdeko lehiaketa eta Enkarterrietako astoaren lehiaketa, eta tokiko abereen erakusketa

GIPUZKOA

Urriak 26, Belauntza: Animalien erakusketa

Azaroak 1, Itziar: Idi bikoteen lehiaketa eta erakusketa

Azaroak 2, Mutiloa: XVII. Txerri Azoka

Azaroak 8, Soraluze: Ganadurik ez XXVIII Gaztañerre azokan

Azaroak 8, Tolosa: Frisiar Arrazaren Euskal Herriko Lehiaketa 

Azaroak 15, Zegama: Herriko ganaduaren erakustaldia eta lehiaketa

Azaroak 30, Eibar: Debabarreneko abereen erakusketa

NAFARROA

Urriak 24-26, Elizondo

Urriak 24-26, Tafalla

Urriak 26, Bera

Azaroak 20, Lesaka

Azaroak 29 eta 30, Lizarra (San Andres azoka)

