Los autobuses de Bizkaibus contarán con mamparas de seguridad para evitar agresiones
Los autobuses de Bizkaibus contarán con mamparas de seguridad para garantizar la seguridad de los conductores y evitar agresiones. Además de esta medida, la flota de vehículos también integrará tecnologías de visión artificial para la detección automática de situaciones de violencia.
Las medidas se han adoptado tras el incremento de agresiones a conductores e inspectores de Bizkabus. En el último año se ha producido 67 agresiones, de las cuales seis han sido físicas.
El anuncio lo ha realizado la diputada de Transportes, Movilidad y Turismo, Sonia Pérez Ezquerra, en una comparecido en las Juntas Generales de Bizkaia. La diputada ha indicado que “en ningún caso” se ha trasladado como decisión cerrada de eliminar los servicios nocturnos.
La Diputación Foral de Bizkaia comenzará a implartar la medida en los autobuses que se liciten a partir de 2026.
