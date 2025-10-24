Segurtasuna
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bizkaibuseko autobusek segurtasun-manparak izango dituzte erasoak saihesteko

Azken urtean Bizkaibuseko gidariek eta ikuskatzaileek 67 eraso jasan dituzte, horietatik sei fisikoak.

MAM-eko argazkia: bizkaibus_

Bizkaibuseko autobusen artxiboko irudia.

Azken eguneratzea

Bizkaibuseko autobusek segurtasun-manparak izango dituzte gidarien segurtasuna bermatzeko eta erasoak saihesteko. Neurri horretaz gain, ibilgailu-flotak ikusmen artifizialeko teknologiak ere izango ditu, indarkeria-egoerak automatikoki detektatzeko.

Bizkabuseko gidarien eta ikuskatzaileen arukako erasoak ugaritu ondoren hartu du neurria aldundiak. Azken urtean 67 eraso gertatu dira, horietatik sei fisikoak.

Iragarpena Sonia Perez Ezquerra Garraio, Mugikortasun eta Turismo diputatuak egin du Bizkaiko Batzar Nagusietan. Diputatuak adierazi duenez, "inola ere ez" da gaueko zerbitzua kentzeko erabakirik hartu.

2026tik aurrera lizitatzen diren autobusetan ezarriko da neurria.

Bizkaibus Bizkaia Bizkaiko Foru Aldundia Garraio publikoa Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

bebida noche gaua festa
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak Espainia zigortu du Iruñean izandako bortxaketa bikoitz bat behar bezala ez ikertzeagatik

Epaiak 2023ko azaroan bi neska iruindarrek aurkeztutako demanda ebazten du. Salaketa horren arabera, 2016ko abenduan bortxatuak izan ziren kontzientzia eta borondatea baliogabetu eta mendetasun kimikoko substantziaren bat  (burundanga) emanez zentzu oro kendu ondoren; eta bortxaketa horiek zigorrik gabe geratu ziren, Nafarroako epaitegiek eta auzitegiek kasua artxibatu zutelako epaiketarik egin gabe.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X