Detenido un hombre por el asesinato de una mujer, hallada en estado de descomposición, en Alicante

Un hombre de 38 años ha sido detenido por el asesinato de su pareja sentimental, una mujer de 37 años de Madrid que fue encontrada ayer viernes por la noche en avanzado estado de descomposición en la ciudad de Alicante, según han informado fuentes de la investigación.



Otro hombre, de 41 años, también ha sido arrestado supuestamente como cómplice del primero para intentar deshacerse del cuerpo de la víctima, en un suceso que desde el primer momento la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha comunicado que se investiga como un crimen de violencia machista.



La Policía Nacional se ha hecho cargo de un caso declarado secreto de sumario por parte de un juzgado de Alicante y donde se está a la espera de los resultados de la autopsia de la víctima en el Instituto de Medicina Legal de la ciudad.



El asesinato machista de la mujer pudo ocurrir en los primeros días del actual mes de octubre. El cadáver de la mujer ha sido encontrado después de que una tercera persona haya dado aviso de lo ocurrido a las fuerzas de seguridad.

De confirmarse este asesinato como un caso de violencia machista, sería la víctima mortal número 33 por violencia de género en el Estado español en lo que va de año y la 1327 desde 2003.

