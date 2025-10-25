Detenido un hombre por el asesinato de una mujer, hallada en estado de descomposición, en Alicante
Un hombre de 38 años ha sido detenido por el asesinato de su pareja sentimental, una mujer de 37 años de Madrid que fue encontrada ayer viernes por la noche en avanzado estado de descomposición en la ciudad de Alicante, según han informado fuentes de la investigación.
Otro hombre, de 41 años, también ha sido arrestado supuestamente como cómplice del primero para intentar deshacerse del cuerpo de la víctima, en un suceso que desde el primer momento la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha comunicado que se investiga como un crimen de violencia machista.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de un caso declarado secreto de sumario por parte de un juzgado de Alicante y donde se está a la espera de los resultados de la autopsia de la víctima en el Instituto de Medicina Legal de la ciudad.
El asesinato machista de la mujer pudo ocurrir en los primeros días del actual mes de octubre. El cadáver de la mujer ha sido encontrado después de que una tercera persona haya dado aviso de lo ocurrido a las fuerzas de seguridad.
De confirmarse este asesinato como un caso de violencia machista, sería la víctima mortal número 33 por violencia de género en el Estado español en lo que va de año y la 1327 desde 2003.
Más noticias sobre sociedad
Altxa Burua presenta una guía para promover la digitalización saludable de la infancia
Decenas de familias de Hego Euskal Herria se han dado cita en Eibar en el primer encuentro general del movimiento Altxa Burua. Además de las ponencias que se han realizado, se ha presentado también la guía Doitu, una guía para promover la digitalización saludable de los niños y niñas. Junto a ello, el movimiento ha pedido recuperar el uso de los libros en los centros escolares y reducir las horas que se hacen ante la pantalla.
La Ertzaintza detiene a seis jóvenes por un robo con violencia a otro joven en la estación de tren de Urnieta
Dos de los detenidos, un menor de 13 años y otro de 16, han sido puestos en libertad, mientras que los otro cuatro, de entre 18 y 21 años serán puestos a disposición judicial en las próximas horas una vez se finalice con la tramitación de las diligencias correspondientes.
Emotivo y cálido homenaje a los 229 fallecidos en la DANA de Valencia
El acto celebrado en el teatro Olympia de Valencia ha acabado con gritos de “Mazón dimisión”, lema de la manifestación que esta tarde recorrerá el centro de Valéncia.
Fallece un motorista tras sufrir una salida de vía en Burgui
Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida del motorista, un varón de 54 años, que ha fallecido en el lugar.
Vecinos del barrio de Erripagaña reclaman servicios municipales
Cerca de un millar de personas se han manifestado este sábado para reclamar unos servicios públicos municipales mínimos en este barrio que une cuatro municipios: Pamplona, Burlada, Huarte y Egüés.
Detenido en Bilbao acusado de quemar cinco contenedores, un vehículo, una farola y una lonja
La Policía Municipal ha detenido al presunto autor, tras los hechos ocurridos en la calleo Amadeo Deprit hacia el Casco Viejo.
Intoxicado un trabajador al inhalar gas tóxico en las instalaciones deportivas de Castejón
Ha mezclado accidentalmente ácido sulfúrico y cloro. Ha sido trasladado al hospital, donde ha quedado ingresado.
Las estatuas y esculturas de Bilbao cobran vida gracias a la inteligencia artificial
El creador es Endika Martín, más conocido como Dreamily Views, que crea contenidos innovadores para los negocios que apuestan por lo diferente. Su vídeo se ha hecho viral, con más de medio millón de reproducciones en tan solo dos días.
La madrugada del domingo se cambia la hora, ¿por última vez?
El cambio se producirá oficialmente a las tres de la madrugada, cuando habrá que retrasar el reloj hasta las dos. La jornada del domingo 26 tendrá 60 minutos más.