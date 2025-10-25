Indarkeria matxista
Gizon bat atxilotu dute Alacanten emakume bat hiltzea leporatuta

41 urteko beste gizon bat ere atxilotu dute, ustezko hiltzaileari biktimaren gorpua aldamenetik kentzen lagundu omen ziolako. Dirudienez, urriaren hasieran gertatu zen hilketa matxista hori.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

38 urteko gizon bat atxilotu dute Alacant hirian bikotekidea hiltzea egotzita. Biktimaren —Madrilgo 37 urteko emakume bat— gorpuaren egoera ikusita, hilketa aspaldi gertatu zela ondorioztatu dute, ikerketako iturriek jakinarazi dutenez.

41 urteko beste gizon bat ere atxilotu dute, ustezko hiltzaileari biktimaren gorpua aldamenetik kentzen lagundu omen ziolako. Genero-indarkeriaren aurka lanean ari den Espainiako Gobernuaren Ordezkaritzak hasiera-hasieratik esan du indarkeria matxistarekin lotutako krimen gisa ari direla ikertzen.

Polizia Nazionalak bere gain hartu du Alacanteko epaitegi batek sekretutzat jo duen hilketa argitzeko ikerketa. Auzitegi Medikuntzako Institutuak datozen orduotan egingo du autopsia.

Emakumearen hilketa urriko lehen egunetan gertatu zela uste dute, baina hirugarren pertsona batek segurtasun indarrei gertatutakoaren berri eman arte ez dute aurkitu emakumearen hilotza.

Hilketa matxista izan dela berretsiz gero, aurten Espainiako Estatuan genero-indarkeriak eraildako 33. emakumea izango litzateke, eta 2003tik matxismoak hil duen 1.327.a.

