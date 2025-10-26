Este lunes llegan a Hego Euskal Herria niños gazatíes gravemente enfermos para recibir tratamiento
Un total de 19 niños gazatíes gravemente enfermos aterrizarán durante la madrugada de este lunes en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). Los menores han sido evacuados por dos aviones que han participado en una misión conjunta con el Ministerio español de Sanidad la Organización Mundial de la Salud y Médicos Sin Fronteras, para trasladarlos al Estado español, donde recibirán tratamiento en diferentes hospitales. Algunos de ellos serán atendidos en Hego Euskal Herria.
Los pacientes y sus 73 acompañantes han sido conducidos hasta la frontera entre Israel y Jordania, donde las autoridades israelíes los han entregado a un equipo del Ministerio de Sanidad. El traslado hasta la base de Amán y la supervisión médica de los pacientes ha sido coordinada por Médicos Sin Fronteras.
Se tratan de pacientes de traumatología, oncología y hematología, cardiopatías congénitas, neurologías, nefrologías, oftalmología y un gastrointestinal.
Así, se repite una operación que el Gobierno de España llevó a cabo este verano, cuando se evacuaron a 13 niños gazatíes para recibir tratamientos médicos. También se realizó una misión idéntica en 2024.
