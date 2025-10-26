Gaza
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Este lunes llegan a Hego Euskal Herria niños gazatíes gravemente enfermos para recibir tratamiento

Los pacientes y sus 73 acompañantes han sido conducidos hasta la frontera entre Israel y Jordania, donde las autoridades israelíes los han entregado a un equipo del Ministerio español de Sanidad.
GAZA HAUR BAT ZAURITUTA
Un niño herido en Gaza. Imagen de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Astelehen honetan helduko dira Hego Euskal Herrira gaixotasun larriak dituzten haur gazatarrak
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Un total de 19 niños gazatíes gravemente enfermos aterrizarán durante la madrugada de este lunes en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). Los menores han sido evacuados por dos aviones que han participado en una misión conjunta con el Ministerio español de Sanidad la Organización Mundial de la Salud y Médicos Sin Fronteras, para trasladarlos al Estado español, donde recibirán tratamiento en diferentes hospitales. Algunos de ellos serán atendidos en Hego Euskal Herria.

Los pacientes y sus 73 acompañantes han sido conducidos hasta la frontera entre Israel y Jordania, donde las autoridades israelíes los han entregado a un equipo del Ministerio de Sanidad. El traslado hasta la base de Amán y la supervisión médica de los pacientes ha sido coordinada por Médicos Sin Fronteras.

Se tratan de pacientes de traumatología, oncología y hematología, cardiopatías congénitas, neurologías, nefrologías, oftalmología y un gastrointestinal.

Así, se repite una operación que el Gobierno de España llevó a cabo este verano, cuando se evacuaron a 13 niños gazatíes para recibir tratamientos médicos. También se realizó una misión idéntica en 2024.

Franja de Gaza Palestina Niños Comunidad Autonóma Vasca Navarra Internacional Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Mohamed sufrió un robo cuando sacaba dinero de un cajero de Erandio, Bizkaia. Los vecinos de la localidad han recaudado todo el dinero que fue robado. Mohamed se ha mostrado muy agradecido con el apoyo recibido por el pueblo.
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Mohamed recupera más del dinero que le robaron, gracias a la solidaridad del pueblo de Erandio

La historia del ciudadano senegalés de Erandio, al que le robaron 3.500 euros mientras compraba en una frutería, ha tenido un final feliz. El establecimiento puso en marcha una campaña de ayuda para que Mohamed pudiera recuperar el dinero con el que iba a visitar a su familia en África, y ha recuperado más de lo que le robaron. Mohamed, exultante, ha agradecido la ayuda económica que le han brindado los vecinos de la localidad.

Cargar más
Publicidad
X