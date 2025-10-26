Gaza
Gorde
Astelehen honetan helduko dira Hego Euskal Herrira gaixotasun larriak dituzten Gazako haurrak

Gaixo dauden umeak eta haiekin datozen 73 lagunak Israel eta Jordania arteko mugara eraman dituzte, eta Israelgo agintariek Espainiako Osasun Ministerioko talde baten esku utzi dituzte.

GAZA HAUR BAT ZAURITUTA
Haur bat zaurituta Gazan. Artxiboko irudia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gaixotasun larriak dituzten 19 haur gazatar Torrejon de Ardozeko (Madril) aire-basera iritsiko dira astelehen goizalde honetan. Adingabeak bi hegazkinetan eraman dituzte bertaraino, Osasunaren Mundu Erakundeak eta Mugarik Gabeko Medikuek Espainiako Osasun Ministerioarekin batera egindako misio batean.

Gaixo dauden umeak eta haiekin datozen 73 lagunak Israel eta Jordania arteko mugara eraman dituzte, eta Israelgo agintariek Espainiako Osasun Ministerioko talde baten esku utzi dituzte. Mugarik Gabeko Medikuak erakundeak koordinatu ditu Amaneko basera eramateko lanak, bai eta umeen mediku azterketak ere.

Traumatologia, onkologia eta hematologiako gaixoak dira; jaiotzatiko kardiopatiak eta buruko, giltzurrunaldeko, begietako eta urdail-hesteetako gaitzak dituztenak.

Espainiako Gobernuak uda honetan ere egin zuen antzeko operazio bat. 13 haur gazatar eraman zituzten orduan, tratamenduak jasotzeko.

