El 30 % de los menores afectados por la DANA tienen miedo a la lluvia y las tormentas, un año después

Save the Children y la Universidad de Valencia han publicado un informe sobre el impacto de la DANA en la infancia valenciana a partir de los testimonios de más de 2300 familias. El estudio también analiza la pérdida de empleo y de vivienda. La organización lamenta la falta de un enfoque centrado en la infancia en la reconstrucción.

Las lluvias dejaron 229 personas fallecidas —entre ellos 9 niños y niñas —, 200 000 menores afectados y 16 000 viviendas dañadas.

El estudio revela que aproximadamente el 24 % de la infancia valenciana afectada sigue teniendo problemas para dormir y que más del 30 % reconoce sentir miedo a la lluvia, las tormentas o los truenos.

Los adolescentes manifiestan dificultades de concentración (12,4 %), pasan más tiempo con dispositivos electrónicos (11,0 %) y prefieren el aislamiento social (7,0 %).

El colegio, un salvavidas para la infancia

La mitad de las familias (52,4 %) reconoce que sus hijos e hijas han sufrido un retraso en el aprendizaje.

No poder asistir a la escuela ha afectado particularmente al estado emocional (71,6 %) y relacional (33,3 %) del alumnado.

Los niños, niñas y adolescentes de los municipios afectados por la emergencia han dejado de realizar actividades deportivas (45,4 %), al aire libre (28,0 %), recreativas o culturales (25,0 %) y extraescolares (24,7 %).

La crisis climática es una realidad

En junio, Save the Children alertaba que el 93% de los niños y niñas de Valencia sufrirá al menos un fenómeno climático extremo al año, lo que convierte a la cuarta comunidad más expuesta de España.

Las familias en situación de pobreza son las más expuestas a sufrir las consecuencias de este calentamiento global.

Casi el 15 % de las familias encuestadas perdió su vivienda y una de cada cuatro considera que su hogar es ahora menos seguro para los niños, niñas y adolescentes que antes de la DANA.

Una reconstrucción centrada en la infancia

Un año después, la reconstrucción del territorio se impulsa sobre todo desde las infraestructuras y la reactivación económica. Save the Children advierte de la importancia de no dejar de lado a la infancia, un colectivo de atención prioritaria en este proceso.

Save the Children ha señalado que en fase de emergencia ha llegado a más de 11 250 personas de manera directa y más de 20 000 de manera indirecta.