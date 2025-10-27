Goialdeko borraskak kaltetutako valentziar adingabeen % 30ek beldurra diote euriari eta ekaitzari, urtebete geroago
Euriteek 229 hildako utzi zituzten —tartean 9 haur. Save the Children erakundearen arabera, kaltetutako udalerrien “berreraiketan” ez dituzte haurrak erdigunean kokatu.
Save the Children erakundeak eta Valentziako Unibertsitateak txosten bat aurkeztu dute duela urtebete Valentziako hainbat udalerri astindu zituen goialdeko borraskak adingabeen artean eragin dituen ondorioak aztertze aldera. Enplegu eta etxebizitza alorretan sortu dituen kezkak eta gorabeherak ere izan dituzte aztergai. Erakundearen arabera, kaltetutako udalerrien “berreraiketan” ez dituzte haurrak erdigunean kokatu.
Guztira, 229 lagun —tartean bederatzi ume— hil ziren goialdeko borraskaren ondorioz, eta 200.000 adingabe eta 16.000 etxebizitza kaltetu zituen.
Ikerketak erakusten duenez, Valentziako haurren % 24k gutxi gorabehera lo egiteko arazoak dituzte oraindik, eta % 30ek beldur diete euriari eta ekaitzari.
Bestalde, nerabeen % 12,4k kontzentratzeko zailtasunak dituzte, % 11k lehen baino denbora gehiago igarotzen dute gailu elektronikoekin, eta % 7k nahiago dute bakarrik egon.
Eskola, haurren babesleku
Galdekatutako familien erdiak (% 52,4) onartu dute beren seme-alabek atzera egin dutela ikasketetan.
Eskolara joateko aukerarik ez izateak eragina izan du ikasleen % 71,6aren emozio egoeran eta %33,3aren harremanetan.
Larrialdiak gogorren kaltetutako udalerrietako haur eta nerabeen %45,4k kirola egiteari utzi diote, % 28k aire zabaleko jarduerak, % 25ek kultur edo aisialdi jarduerak, eta % 24,7k eskolaz kanpoko ikasketak.
Krisi klimatikoa errealitate bat da
Ekainean, Save the Childrenek ohartarazi zuen Valentziako haurren % 93k urtean, gutxienez, muturreko fenomeno klimatiko bat biziko dutela, espainiar Estatuko erkidegoen artean horretarako arriskurik handiena duen laugarrena baita.
Gainera, pobrezian bizi diren familiek are arrisku handiagoa dute.
Galdekatu zituzten familien % 15ek, bestalde, beren etxebizitzak galdu zituzten, eta lautik batek uste du gaur egun duen etxebizitza ez dela aurretik zeukana bezain segurua.
Haurretan pentsatutako berreraiketa
Urtebete geroago, azpiegiturak eta ekonomia beren onera itzultzeko ahaleginean daude oraindik Valentzian. Save the Childrenek, baina, garrantzitsutzat jo du haurrekin ez ahaztea, arreta gehien behar duen kolektiboa dela iritzita.
Bide horretan, adierazi du, larrialdi egoeran 11.250 pertsonengana iritsi zela erakundea modu zuzenean, eta veste 20.000 lagunengana modu ez zuzenean.
