Un brote de shigelosis activa las alarmas en Bilbao

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco investiga un brote de shigelosis en Bilbao, con cinco casos confirmados y otros tres probables. Por el momento, se aconseja a los ciudadanos a reforzar las medidas de higiene.

La shigelosis es una infección intestinal aguda que se transmite, principalmente, por vía fecal-oral. Los síntomas más comunes incluyen fiebre y diarrea.

Por lo general, la enfermedad suele desaparecer de forma espontánea pasados los 4 a 7 días.

Desde el mismo momento que se han dado a conocer los casos, los servicios de salud han activado una investigación epidemiológica y alimentaria en torno al brote.

El Departamento de Salud, junto con el Ayuntamiento de Bilbao, ha activado las medidas preventivas, antes los cinco casos confirmados. Además, se investigan otros tres casos probables.

Ante este nuevo brote, el Gobierno Vasco ha recordado la importancia de reforzar las medidas de higiene básicas, como el lavado frecuente de manos, para así evitar la propagación de la infección.

Medidas de prevención

El Departamento de Salud ha compartido unas medidas de prevención ante la infección de la shigelosis, subrayando la importancia de mantenerlas activas: