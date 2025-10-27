Salud
Un brote de shigelosis activa las alarmas en Bilbao

El Gobierno Vasco ha confirmado cinco casos en la capital de Bizkaia, e investiga otros tres casos probables.
(Foto de ARCHIVO) Servicio de Urgencias en el hospital de Urduliz (Bizkaia) EUROPA PRESS 25/3/2022
Hospital de Urduliz, Bizkaia. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Shigelosi agerraldi batek alarmak aktibatu ditu Bilbon
EITB

Última actualización

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco investiga un brote de shigelosis en Bilbao, con cinco casos confirmados y otros tres probables. Por el momento, se aconseja a los ciudadanos a reforzar las medidas de higiene.

La shigelosis es una infección intestinal aguda que se transmite, principalmente, por vía fecal-oral. Los síntomas más comunes incluyen fiebre y diarrea.

Por lo general, la enfermedad suele desaparecer de forma espontánea pasados los 4 a 7 días.

Desde el mismo momento que se han dado a conocer los casos, los servicios de salud han activado una investigación epidemiológica y alimentaria en torno al brote.

El Departamento de Salud, junto con el Ayuntamiento de Bilbao, ha activado las medidas preventivas, antes los cinco casos confirmados. Además, se investigan otros tres casos probables.

Ante este nuevo brote, el Gobierno Vasco ha recordado la importancia de reforzar las medidas de higiene básicas, como el lavado frecuente de manos, para así evitar la propagación de la infección.

Medidas de prevención

El Departamento de Salud ha compartido unas medidas de prevención ante la infección de la shigelosis, subrayando la importancia de mantenerlas activas:

  • Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente después de ir al baño, cambiar pañales y antes de manipular alimentos.
  • Evitar compartir utensilios o elementos de higiene personal, y asegurar una adecuada limpieza y desinfección de superficies.
  • Garantizar que los alimentos y el agua sean seguros y estén bien tratados o cocinados.
  • Ante la aparición de diarrea, se recomienda no acudir a entornos laborales hasta la recuperación completa. En caso de fiebre o presencia de sangre en las heces, es fundamental acudir al centro de salud.
Bizkaia Osakidetza Bilbao Ayuntamiento de Bilbao Enfermedades Sociedad Salud Comunidad Autonóma Vasca

