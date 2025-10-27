Shigelosi agerraldi batek alarmak aktibatu ditu Bilbon
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak shigelosi agerraldi baten berri eman du, Bilbon. Momentuz, bost kasu baieztatu dituzte, eta beste hiru ikertzen ari dira. Jaurlaritzak higiene neurriak indartzea eskatu du.
Shigelosia hesteetako infekzioa akutua da, gorotz eta aho bidez transmititzen dena, batez ere. Sintomarik ohikoenak sukarra eta beherakoa dira.
Normalean, gaixotasuna berez desagertzen da 4-7 egun igaro eta gero.
Kasuak baieztatu diren unetik, Osasun Sailak eta Bilboko Udalak epidemiologia- eta elikadura-ikerketa aktibatu dute. Horrekin batera, prebentzio-neurriak indartzea eskatu dute.
Momentuz, bost kasu bakarrik baieztatu dira; hala ere, beste hiru posible ikertzen ari dira.
Eusko Jaurlaritzak gogorarazi du oinarrizko higiene-neurriak indartzearen garrantzitsua dela; adibidez, eskuak garbitzea, infekzioaren hedapena saihesteko.
Prebentzio-neurriak
Osasun Sailak partekatu ditu shigelosiaren infekzioa prebenitzeko neurri batzuk, eta gomendioak jarraitzearen garrantzia azpimarratu du:
- Eskuak maiz garbitu urarekin eta xaboiarekin, bereziki komunera joan edo pixoihalak aldatu ondoren eta elikagaiak manipulatu aurretik.
- Norberaren higienerako tresnak edo elementuak partekatzea saihestea, eta gainazalak behar bezala garbitzen eta desinfektatzen direla ziurtatzea.
- Elikagaiak eta ura seguruak direla eta ondo tratatuak edo prestatuak daudela bermatzea.
- Beherakoa agertzen denean, guztiz errekuperatu arte lan-inguruneetara ez joatea gomendatzen da. Sukarra edo gorotzean odola detektatuz gero, funtsezkoa da osasun-zentrora joatea.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Ekoran desagertutako 82 urteko gizon baten bila ari dira
Gizonak 168 zentimetroko altuera du eta 70 kilo inguru pisatzen ditu. Mahuka luzeko txandal urdin bat eta galtza gris edo urdinak ditu jantzita.
Osakidetzak astebete aurreratu du gripearen txertaketa herritar guztientzat Bizkaian eta Gipuzkoan
Intzidentzia hirukoiztu egin da iazko datuekin alderatuta, eta ospitaleetan % 75etik gorako batez besteko okupazioa erregistratu da.
EHUk 607 milioi euroko aurrekontu-premia duela adierazi die alderdiei
Egungo aurrekontuaren %78 "eguneroko oinarrizko gastuei aurre egiteko erabiltzen da, eta hori ez da nahikoa".
ZAINDOO, zaintzaileak zaintzeko zerbitzua aurkeztu du Jaurlaritzak
Euskal Autonomia Erkidegoan milioi erdi baino gehiago dira 65 urtetik gorako pertsonak, biztanleriaren % 23. Zainketa-premia gero eta handiagoa denez, Eusko Jaurlaritza zaintzaileak ere babestuko dituzten tresnak garatzen ari da. Zaintzaileei laguntzeko tresna horietako bat ZAINDOO izeneko mugikorrerako aplikazio bat da, eta dagoeneko mila pertsona inguruk erabiltzen dute.
Chat GPTren elkarrizketa-funtzio erotikoak erabiltzaileen datu pribatuak arriskuan jar ditzake
Erabiltzailearen identitatea, helbidea, metadatuak eta elkarrizketen edukia bildu eta hainbat helburutarako erabiltzen ditu gailuak.
Gizon bat atxilotu dute Irungo kirol-instalazio batzuetako aldageletan emakumeak grabatzeagatik
Gertakariak joan den larunbat goizean izan ziren, herriko kirol-instalazioetako emakumeen aldageletan. Arropaz aldatzen ari zen emakume bat ohartu zen gizon bat gailu mugikor batekin grabatzen ari zitzaiola, gizonen eta emakumeen aldagelak bereizteko hormaren goiko aldetik.
Pradales lehendakariak gripearen aurkako txertoa hartzeko deia egin die herritarrei, gripea goizago etorri delako aurten
Lehendakariak dei egin dio gizarteari ez lasaitzeko gripearen eraginaren aurrean, eta txertaketa-erritmoa handitzeko, aurten intzidentzia aurreratu egin baita EAEko herritarren artean, batez ere, Bizkaian. "Txertoa jarrita, urteroko gripea saihets dezakegu. Txertoa jarrita ondoezik eta ohean astebetez egotea saihets dezakegu. Eta txertoak, ez dezagun ahaztu, bizitza salbatu diezaguke”, adierazi du Pradalesek.
Bost haur gazatar Euskadira iritsiko dira gaur, arreta mediko espezializatua jasotzeko
Eusko Jaurlaritzak baieztatu duenez, patologia traumatologikoak, kardiologikoak eta onkologikoak dituzten adingabeak Gurutzetako, Donostiako eta Basurtuko erietxeetan ospitaleratuko dituzte.
Bergarako ganadutegi batek abelburu guztiak hil egin beharko ditu, tuberkulosi kasu bat atzeman dutelako
Europako araudia oso zorrotza da, eta % 1eko intzidentzia gaindituz gero ganadutegiko animalia guztiak hiltzera behartzen du, eta horixe gertatu da Bergarako Zezenak ganadutegian.