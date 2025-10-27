Osasuna
Shigelosi agerraldi batek alarmak aktibatu ditu Bilbon

Eusko Jaurlaritzak bost kasu baieztatu ditu Bizkaiko hiriburuan, eta beste hiru kasu ikertzen ari da.
(Foto de ARCHIVO) Servicio de Urgencias en el hospital de Urduliz (Bizkaia) EUROPA PRESS 25/3/2022
Urdulizko Ospitalea, Bizkaia. Argazkia: Europa Press.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak shigelosi agerraldi baten berri eman du, Bilbon. Momentuz, bost kasu baieztatu dituzte, eta beste hiru ikertzen ari dira. Jaurlaritzak higiene neurriak indartzea eskatu du.

Shigelosia hesteetako infekzioa akutua da, gorotz eta aho bidez transmititzen dena, batez ere. Sintomarik ohikoenak sukarra eta beherakoa dira.

Normalean, gaixotasuna berez desagertzen da 4-7 egun igaro eta gero.

Kasuak baieztatu diren unetik, Osasun Sailak eta Bilboko Udalaepidemiologia- eta elikadura-ikerketa aktibatu dute. Horrekin batera, prebentzio-neurriak indartzea eskatu dute.

Momentuz, bost kasu bakarrik baieztatu dira; hala ere, beste hiru posible ikertzen ari dira.

Eusko Jaurlaritzak gogorarazi du oinarrizko higiene-neurriak indartzearen garrantzitsua dela; adibidez, eskuak garbitzea, infekzioaren hedapena saihesteko.

Prebentzio-neurriak

Osasun Sailak partekatu ditu shigelosiaren infekzioa prebenitzeko neurri batzuk, eta gomendioak jarraitzearen garrantzia azpimarratu du:

  • Eskuak maiz garbitu urarekin eta xaboiarekin, bereziki komunera joan edo pixoihalak aldatu ondoren eta elikagaiak manipulatu aurretik.
  • Norberaren higienerako tresnak edo elementuak partekatzea saihestea, eta gainazalak behar bezala garbitzen eta desinfektatzen direla ziurtatzea.
  • Elikagaiak eta ura seguruak direla eta ondo tratatuak edo prestatuak daudela bermatzea.
  • Beherakoa agertzen denean, guztiz errekuperatu arte lan-inguruneetara ez joatea gomendatzen da. Sukarra edo gorotzean odola detektatuz gero, funtsezkoa da osasun-zentrora joatea.
Bizkaia Osakidetza Bilbo Bilboko Udala Gaixotasunak Gizartea Osasuna Euskal Autonomia Erkidegoa

Pradales lehendakariak gripearen aurkako txertoa hartzeko deia egin die herritarrei, gripea goizago etorri delako aurten

Lehendakariak dei egin dio gizarteari ez lasaitzeko gripearen eraginaren aurrean, eta txertaketa-erritmoa handitzeko, aurten intzidentzia aurreratu egin baita EAEko herritarren artean, batez ere, Bizkaian. "Txertoa jarrita, urteroko gripea saihets dezakegu. Txertoa jarrita ondoezik eta ohean astebetez egotea saihets dezakegu. Eta txertoak, ez dezagun ahaztu, bizitza salbatu diezaguke”, adierazi du Pradalesek.

