Aniversario de la DANA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Aniversario de la DANA: 237 vidas perdidas, miles de familias afectadas

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: GOIDIak, urtebete: 237 hildako, kaltetutako milaka familia

Última actualización

Se cumple un año de una de las tragedias más devastadoras en décadas. Una DANA golpeó con furia el levante peninsular y dejó tras de sí una huella imposible de borrar: 237 vidas perdidas, miles de familias afectadas y pueblos enteros arrasados por el agua y el barro.

DANA Comunidad Valenciana Desastres naturales Víctimas de desastres naturales Sociedad

Más noticias sobre sociedad

hospital donostia ospitalea osi donostialdea efe
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Los cinco menores procedentes de Gaza atendidos por Osakidetza se encuentran en una situación clínica estable

El Servicio Vasco de Salud trata a 2 de estos menores en el Hospital Universitario Cruces, a otros 2 en el Hospital Universitario Donostia y a 1 de los menores, por primera vez, en el Hospital Universitario Basurto. Los menores, en edades comprendidas entre 5 meses y 9 años, padecen traumatismos, cardiopatías congénitas, problemas gastrointestinales y enfermedades hematológicas, entre otros.
Cargar más
Publicidad
X