GOIDI-A

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

GOIDIak, urtebete: 237 hildako, eta milaka familia kalteturik

18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Gaur urtebete GOIDI batek Valentziako Erkidegoa astindu zuen. Familia askok dena galdu zuten. Askok senideak galdu zituzten. 230 hildako izan ziren. Urtebete geroago, amesgaiztoaren lorratza, fisikoa eta psikologikoa, bizirik diraute. 

Goialdeko depresioa Valentzia Erkidegoa Hondamendi naturalak Hondamendi naturalen biktimak Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu
Publizitatea
X