Condenado a 2 años por agredir sexualmente a su novia en Donostia
Un hombre ha sido condenado este martes a dos años de cárcel, acusado de agredir sexualmente en una oportunidad y de maltratar a su novia en distintos momentos de la relación que mantuvieron en Donostia entre los años 2020 y 2023.
Durante el juicio por estos hechos, celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa, el procesado ha reconocido los hechos y se ha conformado con la pena que ha solicitado. No obstante, el hombre no ingresará en prisión, ya que el tribunal ha accedido a suspender esta condena con la condición de que no vuelva a delinquir en los dos próximos años y de que abone la indemnización a la víctima.
Los hechos enjuiciados sucedieron a lo largo de la relación de pareja sin convivencia que ambos mantenían y durante la que ambos mantuvieron distintas discusiones en las que el encausado insultaba y vejaba a la mujer.
En concreto, el escrito de acusación de la Fiscalía, cita un episodio ocurrido en el verano de 2020 cuando, en el contexto de una discusión porque la mujer no quería mantener relaciones sexuales, el varón la insultó y la empujó contra un armario.
En otra oportunidad, la madrugada del 15 de enero de 2021, a lo largo de otra confrontación verbal, el inculpado sacó de su domicilio a la chica y la volvió a agredir dándole un tortazo.
Asimismo, el 23 de febrero de 2023 el acusado acudió a la vivienda de la mujer y la agredió sexualmente hasta que ella consiguió "evadirse de la situación", instante en el que el hombre le propinó un golpe con un paraguas en las piernas.
