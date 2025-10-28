Sexu-erasoa
Bi urteko espetxe-zigorra ezarri diote gizon bati, neska-laguna bortxatzeagatik, Donostian

Gizona ez da kartzelan sartuko, auzitegiak zigorra etetea onartu duelako, deliturik berriro ez egiteko baldintzarekin.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gizon bati bi urteko kartzela-zigorra ezarri diote astearte honetan, neska-laguna bortxatu eta tratu txarrak emateagatik, bien arteko harremanak iraun zuen bitartean.

Gipuzkoako Auzitegiko Hirugarren Sekzioan egindako epaiketan, auzipetuak gertakariak onartu ditu eta eskatutako zigorra ontzat eman du. Hala ere, ez da kartzelan sartuko; izan ere, auzitegiak kondena hori etetea erabaki du, hurrengo bi urteetan deliturik ez egiteko eta biktimari kalte-ordaina ordaintzeko baldintzak onartuz gero.

Elkarrekin bizi ez ziren arren, bikoteak eztabaida mordoa izaten zituen; horietan, auzipetuak emakumea iraintzen eta jo egiten zuen, eta sexu-erasoak egiten zizkion.

Fiskaltzaren akusazio-idazkiak 2020ko udan jazotako gertakari bat aipatzen du: emakumeak sexu-harremanik izan nahi ez zuelako eztabaida baten testuinguruan, gizonak iraindu eta armairu baten kontra bultzatu zuen.

Beste batean, 2021eko urtarrilaren 15eko goizaldean, hitzezko borroka batean, neskari berriro eraso zion, zaplaztekoa emanez.

2023ko otsailaren 23an, akusatua emakumearen etxebizitzara joan zen, eta bortxatu egin zuen, emakumeak "egoeratik ihes egitea" lortu zuen arte. Ihesaldi horretan, gizonak aterkiaz jo zuen, hanketan.

