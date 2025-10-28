San Sebastián
San Sebastián reparte 30 000 plantas y flores de temporada entre la ciudadanía

reparto plantas san sebastian
18:00 - 20:00
Reparto de flores y plantas en San Sebastián. Foto: EITB.
Última actualización

El Ayuntamiento de San Sebastián vuelve a repartir de forma gratuita alrededor 30 000 flores y plantas procedentes de los jardines municipales, coincidiendo con el cierre de la temporada estival. El reparto se realizará hoy martes de 10:00 a 14:00 horas en la plaza Ramón Labayen y el miércoles en los Jardines de Ondarreta.

