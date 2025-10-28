San Sebastián reparte 30 000 plantas y flores de temporada entre la ciudadanía

Ha sido visto cerca del monte Maz, en el valle de Ansó, en la frontera entre Navarra y Aragón. En semanas anteriores los pastores se habían quejado de la aparición de varias ovejas muertas y se sospechaba que algún oso andaba cerca. En el Pirineo, se calcula que hay unos 90 osos, unos 6 en el oeste del territorio.