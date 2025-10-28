Donostia
30.000 landare eta lore banatzen hasi dira Donostian herritarren artean

reparto plantas san sebastian
18:00 - 20:00

Lore eta landare banaketa, Donostian. Argazkia: EITB.

Udal lorategietatako 30.000 lore eta landare dohainik banatzen hasi da gaur Donostiako Udala. Banaketa gaur 10:00etatik 14:00etara izango da, Ramon Labayen plazan, eta asteazkenean, Ondarreta Lorategian.

Donostia Donostiako Udala Gizartea

