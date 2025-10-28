30.000 landare eta lore banatzen hasi dira Donostian herritarren artean
Udal lorategietatako 30.000 lore eta landare dohainik banatzen hasi da gaur Donostiako Udala. Banaketa gaur 10:00etatik 14:00etara izango da, Ramon Labayen plazan, eta asteazkenean, Ondarreta Lorategian.
Hegazti-gripe kasu bat hauteman dute Nafarroan, kurrilo bat kutsatu da
Paseko kurriloa da (hegazti basatia) Arguedaseko hezegune batean hilda aurkitu dutena. Edozein kasutan, oraingoz ez da positiborik izan Nafarroako etxaldeetan. Euskal Autonomia Erkidegoan 19 positibo zenbatu dira urtea hasi zenetik.
N-1 errepidea ireki dute eta Andoain eta Tolosa arteko trafikoa normaltzen hasi da
Kamioi batek matxura izan du N-1 errepideko 447. kilometroan, Andoainen, eta errei bat itxi behar izan dute Irunerako noranzkoan. Ondorioz, 14 kilometroko auto-ilarak sortu dira.
Hartza ikusi dute Pirinioetan
Maz menditik gertu ikusi dute, Anso ibarran, Nafarroa eta Aragoi arteko mugan. Aurreko asteetan bertako artzainak kexu agertu izan dira hainbat ardi hilik agertu baitira, eta susmoa zen hartzen bat gertu zebilela. Pirinioetan, oro har, 90 bat hartz daude, baina mendebaldeko inguruan 6 bat omen dira.
GOIDIak, urtebete: Denak huts egin zuen egunaren kronologia
Urriaren 29ko zorigaiztoko goiz hura euri-jasak eta meteorologia-zerbitzuen hainbat alerta piztu zirela hasi zen. Baina, ez erakundeak eta ez herritarrak ez ziren gai izan egoera zenbat zailduko zen aurreikusteko.
Ekoran galdutako 82 urteko gizon baten bila ari dira
Gizonak 168 zentimetroko altuera du eta 70 kilo inguru pisatzen ditu. Mahuka luzeko txandal urdina eta galtza urdinak daramatza.
115.000 pertsona inguru gerturatu dira Gernika-Lumora Urriko Azken Astelehena ospatzeko
310 postu dira aurten 650 urte baino gehiagoko historia duen Euskal Herriko merkatu tradizional garrantzitsuenetako honetan. Nafarroako Eulate gaztandegiak irabazi du gazta-lehiaketa eta 7.400 euro ordaindu ditu Kanala Beach jatetxeak gazta irabazlea erosteko.
Shigellosi agerraldi batek alarmak pitzarazi ditu Bilbon
Eusko Jaurlaritzak bost kasu atzeman ditu Bizkaiko hiriburuan, eta hiru kasu ikertzen ari da.
Osakidetzak astebete aurreratu du gripearen aurkako txertoa hartzeko epea Bizkaian eta Gipuzkoan
Intzidentzia hirukoiztu egin da iazko datuekin alderatuta, eta ospitaleetan % 75etik gorako batez besteko okupazioa erregistratu da.
EHUk 607 milioi euroko aurrekontu-premia duela adierazi die alderdiei
Egungo aurrekontuaren %78 "eguneroko oinarrizko gastuei aurre egiteko erabiltzen da, eta hori ez da nahikoa".