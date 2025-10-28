TRÁFICO
Abren la N-1 y el tráfico entre Andoain y Tolosa comienza a normalizarse

Una avería de un camión a la altura del punto kilométrico 447 de la N-1, en el término municipal de Andoain, ha obligado a cortar un carril en sentido Irun. La incidencia ha provocado retenciones que alcanzan los 14 kilómetros.

Euskaraz irakurri: Andoainen matxuratutako kamioi batek gutxienez 11 kilometroko auto-ilarak eragin ditu N-1 errepidean, Irunera bidean
EITB

Última actualización

Un camión averiado en la N-1, a su paso por Andoain ha generado importantes retenciones. El vehículo ha quedado inmovilizado en el punto kilométrico 447, en dirección Irun, lo que ha obligado a cerrar uno de los carriles de circulación.

Según ha informado la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, las colas han llegado a alcanzar los 14 kilómetros debido a la reducción de la capacidad de la vía y a la intensidad del tráfico en esta hora punta.

Efectivos de mantenimiento y de la Ertzaintza se han desplazado al lugar para regular la circulación y coordinar las labores de retirada del vehículo pesado.

Se recomienda a las personas conductoras extremar la precaución en la zona y, si es posible, optar por rutas alternativas hasta que la vía quede totalmente despejada.

