Un camión averiado en la N-1, a su paso por Andoain ha generado importantes retenciones. El vehículo ha quedado inmovilizado en el punto kilométrico 447, en dirección Irun, lo que ha obligado a cerrar uno de los carriles de circulación.

Según ha informado la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, las colas han llegado a alcanzar los 14 kilómetros debido a la reducción de la capacidad de la vía y a la intensidad del tráfico en esta hora punta.

Efectivos de mantenimiento y de la Ertzaintza se han desplazado al lugar para regular la circulación y coordinar las labores de retirada del vehículo pesado.

Se recomienda a las personas conductoras extremar la precaución en la zona y, si es posible, optar por rutas alternativas hasta que la vía quede totalmente despejada.