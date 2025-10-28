TRAFIKOA
N-1 errepidea ireki dute eta Andoain eta Tolosa arteko trafikoa normaltzen hasi da

Kamioi batek matxura izan du N-1 errepideko 447. kilometroan, Andoainen, eta errei bat itxi behar izan dute Irunerako noranzkoan. Ondorioz, 14 kilometroko auto-ilarak sortu dira.

EITB

Azken eguneratzea

N-1 errepidean, Andoain parean, kamioi batek matxura izan du auto-ilara luzeak eragin ditu. Ibilgailua 447 kilometroan geratu da, Irunerako noranzkoan, eta ondorioz, errei bat itxi behar izan dute.

Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzak jakitera eman duenez, 14 kilometroko ilarak daude, orain trafiko gutxiago dago errepidean, baina puntako ordu horretan zirkulazioa oso handia izan da.

Ertzaintza bertaratu dira zirkulazioa bideratzeko eta ibilgailu astuna kentzeko lanak koordinatzeko.

Gidariei arreta handiz ibiltzea eskatu zaie, eta, ahal bada, beste bide batzuk hartzea, bidea erabat garbi geratu arte.

