Docentes navarros piden que se destine el importe de la huelga del 15-0 a infraestructuras en Gaza

El colectivo Docentes por Palestina ha iniciado una campaña para solicitar al Gobierno de Navarra que destine el dinero descontado por los paros y la huelga del 15 de octubre a favor del pueblo palestino a la reconstrucción de instalaciones educativas en Gaza, mediante la organización UNRWA.

Esta organización, dependiente de las Naciones Unidas, "representa en sí misma el reconocimiento del derecho de retorno de los y las palestinas a su tierra y, por ello, constituye el principal pilar organizativo desde el punto de vista del Derecho Internacional en la articulación de dicho derecho", sostienen en un comunicado.

Tras señalar que "Israel ha vuelto hoy mismo a bombardear Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego", subrayan que, hasta la fecha, Israel "ha destruido prácticamente todas las infraestructuras educativas de Gaza, bombardeando incluso las propias escuelas de la ONU, razón por la cual las niñas y los niños gazatíes llevan dos años sin asistir a clase y luchando por su supervivencia en este genocidio".

Por todo ello, han formalizado su solicitud presentando una instancia junto con una carta dirigida al consejero de Educación, Carlos Gimeno, en la que se le solicita que, "en lugar de quedarse con ese dinero descontado del salario, se destine a la UNRWA para la reconstrucción de infraestructuras escolares en Palestina".