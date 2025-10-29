Huelga a favor de Palestina
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Docentes navarros piden que se destine el importe de la huelga del 15-0 a infraestructuras en Gaza

Han solicitado al consejero de Educación que el dinero descontado del salario por los paros se destine a la UNRWA para la reconstrucción de las infraestructuras educativas palestinas.
BILBAO, 15/10/2025.- La asociación Gernika-Palestina ha celebrado este miércoles una manifestación y una cacerolada por el centro de Bilbao para protestar por el genocidio de Israel en Gaza. EFE/ Miguel Toña
Una de las manifestaciones por Palestina realizadas el 15 de octubre. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Urriaren 15eko grebaren ondorioz jaso ez duten soldataren zenbatekoa Gazako azpiegituretara bidera dezatela eskatu dute Nafarroako irakasleek
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El colectivo Docentes por Palestina ha iniciado una campaña para solicitar al Gobierno de Navarra que destine el dinero descontado por los paros y la huelga del 15 de octubre a favor del pueblo palestino a la reconstrucción de instalaciones educativas en Gaza, mediante la organización UNRWA.

Esta organización, dependiente de las Naciones Unidas, "representa en sí misma el reconocimiento del derecho de retorno de los y las palestinas a su tierra y, por ello, constituye el principal pilar organizativo desde el punto de vista del Derecho Internacional en la articulación de dicho derecho", sostienen en un comunicado.

Tras señalar que "Israel ha vuelto hoy mismo a bombardear Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego", subrayan que, hasta la fecha, Israel "ha destruido prácticamente todas las infraestructuras educativas de Gaza, bombardeando incluso las propias escuelas de la ONU, razón por la cual las niñas y los niños gazatíes llevan dos años sin asistir a clase y luchando por su supervivencia en este genocidio".

Por todo ello, han formalizado su solicitud presentando una instancia junto con una carta dirigida al consejero de Educación, Carlos Gimeno, en la que se le solicita que, "en lugar de quedarse con ese dinero descontado del salario, se destine a la UNRWA para la reconstrucción de infraestructuras escolares en Palestina".

Palestina Franja de Gaza Onu Organización Naciones Unidas Profesores Navarra Sociedad

Te puede interesar

vehículo ertzaintza
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Un ertzaina en servicio da positivo en drogas tras colisionar su coche patrulla con un vehículo que se ha dado a la fuga

En el interior del turismo viajaban un hombre con la pierna escayolada, que era el conductor, un menor de edad y una mujer. Los dos primeros han resultado heridos teniendo que ser trasladados a los centros hospitalarios de Cruces y Basurto. La Ertzaintza ha tomado medidas cautelares, y este agente realizará labores internas hasta que reciba los resultados de la prueba de contraste en sangre y se esclarezca lo sucedido.
Cargar más
Publicidad
X