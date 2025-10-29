Palestinaren aldeko greba
Urriaren 15eko grebaren ondorioz jaso ez duten soldataren zenbatekoa Gazako azpiegituretara bidera dezatela eskatu dute Nafarroako irakasleek

Hezkuntza kontseilariari eskatu diote lanuzteen ondoriozko soldatatik deskontatutako dirua UNRWAra bideratzeko, Palestinako hezkuntza azpiegiturak berreraikitzeko.

BILBAO, 15/10/2025.- La asociación Gernika-Palestina ha celebrado este miércoles una manifestación y una cacerolada por el centro de Bilbao para protestar por el genocidio de Israel en Gaza. EFE/ Miguel Toña

Palestinaren alde urriaren 15ean egindako manifestazioetako bat. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Irakasleok Palestinarekin kolektiboak kanpaina bat hasi du Nafarroako Gobernuari eskatzeko urriaren 15eko Palestinako herriaren aldeko lanuzteen eta grebaren ondorioz deskontatutako dirua Gazan hezkuntza-instalazioak berreraikitzeko erabil dezala, Nazio Batuen mendeko UNRWA erakundearen bidez.

Irakasleek adierazi dutenez, "Israelek gaur bertan bonbardatu du Gaza, su-eten akordioa urratuta", eta azpimarratu dutenez, orain arte, Israelek "Gazako hezkuntza azpiegitura guztiak suntsitu ditu, NBEko eskolak ere bonbardatuz, eta, horregatik, haur gazatarrek bi urte daramatzate eskolara joan gabe eta genozidio honetan bizirik irauteko borrokan".

Horregatik guztiagatik, aipatutako eskaera egin dute, Carlos Gimeno Hezkuntza kontseilariari zuzendutako gutun batekin batera. Horretan, "soldatatik deskontatutako diru horrekin geratu beharrean, Palestinan eskola-azpiegiturak berreraikitzeko UNRWAri bideratzeko" eskatzen zaio.

Palestina Gazako Zerrenda Nbe Nazio Batuen Erakundea Irakasleak Nafarroa Gizartea

