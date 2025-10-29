TRÁFICO
Retenciones en la A-8 en Bilbao, sentido Donostia, por un accidente múltiple

El accidente ha ocurrido en las curvas de Zorroza. Dos personas han resultado heridas.
Imagen del accidente. Foto: Departamento de Seguridad.
EITB

Última actualización

Un accidente entre varios vehículos deja dos heridos y retenciones de al menos tres kilómetros en la carretera A-8 en Bilbao, en sentido Donostia.

El accidente ha ocurrido en las curvas de Zorroza, en el punto kilométrico 120.

Dos personas han resultado heridas. Los servicios sanitarios desplazados a la zona están trabajando atendiendo a los afectados.

Las retenciones en sentido Donostia son de unos 3 kilómetros. 

