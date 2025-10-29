TRAFIKOA
Auto-ilarak A-8 errepidean Bilbon, Donostiarako noranzkoan, hainbat autoren arteko istripuaren ondorioz

Istripua Zorrotzako bihurguneetan gertatu da 3 autoren artean eta gutxienez 2 pertsona zauritu dira. Auto-ilarak 4 kilometrokoak dira.

Istripuaren irudia. Argazkia: Segurtasun Saila.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bi pertsona zauritu dira A-8 errepidean, Bilbon, hainbat autoren arteko istripuan eta 4 kilometroko auto-ilarak sortu dira Donostiarako noranzkoan.

Istripua Zorrotzako bihurguneetan gertatu da, 120.  kilometroan.

Hiru autok elkar jo dute eta bi pertsona zauritu dira. Anbulantziak tokian lanean ari dira. 

Trafikoa Trafiko Istripuak Bilbo A8 Autobidea Gizartea

