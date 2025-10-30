50 nuevos hogares surgen del programa de convivencia entre mayores y jóvenes en Euskadi
El programa del Gobierno Vasco para que personas mayores de 65 años y jóvenes menores de 35 sin relación de parentesco convivan en un mismo domicilio, "Bizihabi", ha logrado cincuenta relaciones que representan 13 620 noches en compañía.
Las experiencias intergeneracionales se han dado en Bizkaia (Bilbao, Leioa, Erandio, Santurtzi, Karrantza y Maruri-Jatabe), Gipuzkoa (San Sebastián, Hernani y Deba) y en Álava (Vitoria-Gasteiz).
Básicamente, consiste en que una persona mayor alquila una habitación de su domicilio a un joven, lo que beneficia a ambas personas económicamente, pero también aporta compañía mutua.
La mayoría de las personas mayores que participan han sufrido pérdidas o cambios vitales y buscan adaptarse a una vida nueva. Por su parte, el perfil de las personas jóvenes suelen ser estudiantes y personas que priorizan la tranquilidad y no quieren convivir con otros jóvenes.
El impacto social y económico de los alojamientos convencionales promovidos a través del programa "Bizihabi" genera beneficio tanto a las personas mayores como a las jóvenes.
Las personas mayores han tenido unos ingresos extra de más de 2000 euros de media por persona y año, y las jóvenes han tenido un ahorro aproximado respecto al precio medio del alquiler de 750 euros anuales.
