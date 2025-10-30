VIVIENDA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

50 nuevos hogares surgen del programa de convivencia entre mayores y jóvenes en Euskadi

El objetivo de "Bizihabi" es reducir el aislamiento social de las personas mayores, y ofrecer a los jóvenes una convivencia asequible.
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El programa del Gobierno Vasco para que personas mayores de 65 años y jóvenes menores de 35 sin relación de parentesco convivan en un mismo domicilio, "Bizihabi", ha logrado cincuenta relaciones que representan 13 620 noches en compañía.

Las experiencias intergeneracionales se han dado en Bizkaia (Bilbao, Leioa, Erandio, Santurtzi, Karrantza y Maruri-Jatabe), Gipuzkoa (San Sebastián, Hernani y Deba) y en Álava (Vitoria-Gasteiz).

Básicamente, consiste en que una persona mayor alquila una habitación de su domicilio a un joven, lo que beneficia a ambas personas económicamente, pero también aporta compañía mutua.

La mayoría de las personas mayores que participan han sufrido pérdidas o cambios vitales y buscan adaptarse a una vida nueva. Por su parte, el perfil de las personas jóvenes suelen ser estudiantes y personas que priorizan la tranquilidad y no quieren convivir con otros jóvenes. 

El impacto social y económico de los alojamientos convencionales promovidos a través del programa "Bizihabi" genera beneficio tanto a las personas mayores como a las jóvenes.

Las personas mayores han tenido unos ingresos extra de más de 2000 euros de media por persona y año, y las jóvenes han tenido un ahorro aproximado respecto al precio medio del alquiler de 750 euros anuales.

 

Vivienda Tercera edad Araba-Álava Gipuzkoa Bizkaia Sociedad

Te puede interesar

vehículo ertzaintza
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Un ertzaina en servicio da positivo en drogas tras colisionar su coche patrulla con un vehículo que se ha dado a la fuga

En el interior del turismo viajaban un hombre con la pierna escayolada, que era el conductor, un menor de edad y una mujer. Los dos primeros han resultado heridos teniendo que ser trasladados a los centros hospitalarios de Cruces y Basurto. La Ertzaintza ha tomado medidas cautelares, y este agente realizará labores internas hasta que reciba los resultados de la prueba de contraste en sangre y se esclarezca lo sucedido.
Cargar más
Publicidad
X