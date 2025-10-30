Tecnología
Neo, el robot que limpia, hace el café y riega las plantas

Etxeko lanak egiteko gai den NEO robota
Neo. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Neo, garbitzen, kafea egiten eta landareak ureztatzen dituen robota

La empresa estadounidense 1X Technologies ha presentado a Neo, un robot humanoide con inteligencia artificial pensado para realizar las tareas del hogar, que estará disponible en EE. UU. en 2026 con un precio de 20.000 dólares.

