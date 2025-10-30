Teknologia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Neo, garbitu, kafea egin eta landareak ureztatzen dituen robota

Etxeko lanak egiteko gai den NEO robota
18:00 - 20:00
Neo. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

AEBko 1X Technologies enpresak Neo aurkeztu du, etxeko lanak egiteko pentsatutako adimen artifizialeko robot humanoidea. 2026an jarriko dute salgai AEBn, 20.000 dolarreko prezioan.

Teknologia Ameriketako Estatu Batuak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X