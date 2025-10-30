Neo, garbitu, kafea egin eta landareak ureztatzen dituen robota
AEBko 1X Technologies enpresak Neo aurkeztu du, etxeko lanak egiteko pentsatutako adimen artifizialeko robot humanoidea. 2026an jarriko dute salgai AEBn, 20.000 dolarreko prezioan.
Gidari bat atxilotu dute Tuteran, A68an kontrako noranzkoan 11 km gidatzeagatik
Alkoholaren eraginpean zegoen, eta gidabaimena indarrean izan gabe zirkulatzen ari zen.
Zallako bizilagunak kezkatuta eta haserretuta, trenbide-pasaguneengatik
Ostegun honetan, furgoneta bateko gidaria hil egin da trenarekin talka egin ostean, trenbide-pasagune baten parean. Auzokideek konponbideak eskatu dituzte, baina jakin badakite ez dela erraza izango. Izan ere, Zallak 30 trenbide-pasagune baino gehiago ditu, Renfeko C4 lineak herria zeharkatzen baitu.
Furgoneta baten gidaria hil da Zallan, tren batek ibilgailuaren kontra talka eginda
Istripua 15:00ak aldera gertatu da, eta, talkaren ondorioz, trena errailetik atera da.
Miren Arzalluz: "Museo honen dimentsio bikoitzak erakartzen nau: nazioartera begira, baina herrian errotuta dago”
Arantza Ruizek Guggenheim Bilbao Museoaren zuzendaria elkarrizketatuko du ETB2ko 12 minutos saioan. Museoaren norabideaz eta erronkez arituko da berarekin. Elkarrizketa osoa ostegun honetan izango da ikusgai, 21:35ean, "Teleberri" albistegia amaitutakoan, eta ondoren EITB Nahieran atarian.
Urriaren 15ean greba egin zutenek jaso ez duten soldataren zenbatekoa Gazan azpiegiturak eraikitzera bidera dezatela eskatu dute Nafarroako irakasleek
Hezkuntza kontseilariari eskatu diote lanuzteen ondorioz soldatan deskontatutako dirua UNRWAra bideratzeko, Palestinako hezkuntza-azpiegiturak berreraikitzeko.
Auto-ilarak A-8 errepidean Bilbon, Donostiarako noranzkoan, hainbat autok istripua izan dute eta
Istripua Zorrotzako bihurguneetan gertatu da 3 autoren artean eta gutxienez 2 pertsona zauritu dira. Auto-ilarak 4 kilometrokoak dira.
Lanean ari zen ertzain batek positibo eman du droga proban, Ertzaintzaren autoarekin beste ibilgailu baten aurka talka egin ostean
Autoaren barruan, hanka igeltsatsuta zuen gizon bat (gidaria), haur bat eta emakume bat zeuden. Lehenengo biak Gurutzetako eta Basurtuko ospitaleetara eraman dituzte, zaurituta. Ertzaintzak kautelazko neurriak hartu ditu, eta agente horrek bulegoan egingo du lan kontranalisiaren emaitza jaso eta gertatutakoa argitu arte.
Gasteizko ikastetxe batean 12 urteko bi neskatok 6 urteko bati egindako sexu-eraso bat ikertzen ari dira
Adingabeen Fiskaltzak Arabako Foru Aldundira bidali du kasua, ustezko bi egileak inputaezinak direlako.
Emakume bat hil da Erriberrin, auto-istripuz
Gidatzen zuen autoak erdibidea pasatu eta kontrako norabidean zetorren kamioi baten aurka jo du. 41 urteko emakume donostiarra tokian bertan hil da, eta kamioiaren gidaria arin zauritu da.