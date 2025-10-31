Las fuertes rachas de viento que se están registrando han impedido aterrizar en el aeropuerto de Bilbao a dos vuelos: uno procedente de Madrid, que ha regresado a su origen, y el otro procedente de Alicante, que ha sido desviado a Foronda. Así lo ha confirmado Aena.

En concreto, el vuelo procedente de Madrid tenía que aterrizar en el aeropuerto de Loiu a las 7:40 horas, pero no ha sido posible debido a las rachas de viento que se estaban registrando.