El viento impide aterrizar en el aeropuerto de Bilbao a dos vuelos, procedentes de Madrid y Alicante

El vuelo procedente de Madrid tenía que aterrizar en el aeropuerto de Loiu a las 7:40 horas, pero ha vuelto a Madrid. El procedente de Alicante ha sido desviado a Foronda. En los otros aeropuertos vascos, por el momento, no se han producido incidencias.

hegazkina avion loiu haizea viento EFE
Avión en el aeropuerto de Loiu en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Madrildik zetorren eta itzuli behar izan duen hegaldi bat Bilboko aireportuan lurreratzea eragozten du haizeak
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Las fuertes rachas de viento que se están registrando han impedido aterrizar en el aeropuerto de Bilbao a dos vuelos: uno procedente de Madrid, que ha regresado a su origen, y el otro procedente de Alicante, que ha sido desviado a Foronda. Así lo ha confirmado Aena.

En concreto, el vuelo procedente de Madrid tenía que aterrizar en el aeropuerto de Loiu a las 7:40 horas, pero no ha sido posible debido a las rachas de viento que se estaban registrando. 

Aeropuerto de Bilbao Eguraldia Sociedad

FOTODELDÍA BILBAO, 16/08/2025.- La Marijaia (Señora de las Fiestas) protagoniza hoy sábado el primer día de la Semana Grande de Bilbao tras el pregón y el txupinazo. EFE/Miguel Tona
¿Cuándo celebrar la Aste Nagusia de Bilbao? El debate está servido

Las fiestas de Bilbao comienzan, normalmente, el primer sábado después del 15 de agosto, por lo que este año han sido muy tempranas, la semana del 16 en adelante. Esto ha tenido un efecto significativo: menor afluencia de gente y, entre otras cosas, el enfado de los hosteleros. A petición del PP, en el Ayuntamiento se ha debatido que las fiestas sean siempre en la última semana de agosto, pero la propuesta no ha salido. Eso sí, el asunto está en la calle.

