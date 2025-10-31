Madrildik eta Alacantetik zetozen bi hegaldik ezin izan dute Bilboko aireportuan lur hartu haizeagatik
Madrildik zetorren hegaldiak 7:40an lur hartu behar zuen Loiuko aireportuan, baina Madrilera bueltatu da. Alacantetik zetorrena Forondara desbideratu dute.
Haize-bolada gogorren ondorioz, Madrildik zetorren hegaldi bat ezin izan da Bilboko aireportuan lurreratu, eta Alacantetik zetorren beste bat Forondara desbideratu dute, Aenako iturriek baieztatu dutenez.
Zehazki, Madrildik zetorren hegaldiak 7:40ean hartu behar zuen lur Loiuko aireportuan, baina ezin izan du, haize-boladak izaten ari direlako.
Zure interesekoa izan daiteke
Baso-sutea piztu da goizaldean Gueñes inguruetan
Ez dago etxebizitzarik sua den inguruan eta ez da inor zauritu. Lanean dira suhiltzaileak.
Albiste izango dira: Gau beltza, 'Arestiren etxekoak' hizketaldi musikatua eta 2026ko Bizkaiko aurrekontuak
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Gau Beltza: Non gozatu urteko gau iluneneko jarduera beldurgarrienez?
Halloween baino zaharragoa den euskal tradizioarekin bat egiten dute Euskal Herriko herri askok: uztaren amaiera eta neguaren hasiera ospatzeko eta hildakoak oroitzeko festa zen Gau Beltza edo Arimen Gaua deiturikoa, eta azken urteetan indarrez itzuli da gurera.
“Mexikon heriotza alaitasunez ospatzen dugu”
Tapachula jatetxeko Kattyk, Mexikotik urrun, Hildakoen Eguna nola bizi duen kontatu digu: “Bertan ez daudenak alaitasunez gogoratzeko ospakizuna da”.
Santurtziko Udalak aurreikusi du ostiralean sartu-irteerak egin ahal izango dituztela hondoratze baten ondorioz euren etxebizitzetan konfinatutako auzokideek
Debido a la gravedad del suceso, el Ayuntamiento de Santurtzi, de forma subsidiaria, va a acometer los trabajos, ya que se trata de una zona privada. Las labores ya se han iniciado y se espera que mañana los vecinos puedan acceder a las viviendas.
Espetxera bidali dituzte sexu-erasoa egiteagatik Iruñean atxilotutako lau gizonak
El auto afirma que existe “riesgo grave de fuga y de ocultación de pruebas” y se les imputa un delito de agresión sexual y otro de robo.
Zallan trenak harrapatuta hildako gidaria banatzaile lanetan ari zen, ELAren arabera
Sindikatuak zabaldu dituen datuek diote aurten lanean hil diren pertsonen % 29 gidariak izan direla eta jasaten dituzten “lan erritmo altuak” salatu ditu.
Bilboko Aste Nagusia, noiz? Eztabaida puri-purian dago kalean
Bilboko jaiak, normalean, abuztuaren 15aren ondorengo lehen larunbatean hasten dira, eta hori dela-eta, aurten oso goiz izan dira, 16tik aurrerako astea. Horrek ondorio nabarmena izan zuen jendearen erantzunean: jende gutxiago ibili zen lehen egunetan, eta, besteak beste ostalariak oso haserre ziren. PPk eskatuta udalean aztertu dute jaiak beti azken astean izatea, baina proposamena ez da atera. Hori bai, afera kalean puri-purian dago.
Kamerak ikasgeletan: Sindikatuak kexu, Hezkuntzak dio helburu pedagogikoa dutela
Sindikatuek salatu dute hezkuntza komunitateak ez dakiela kamerak zein helbururekin jarri dituzten. Gainera, haien ustez, irakasleen gaineko kontrola handitu eta ikasleen intimitatea urratzen du. Hezkuntza Sailak oharra bidali du ikastetxeetara, azaltzeko helburua pedagogikoa dela, ikastetxe bakoitzak erabakiko duela zenbat kamera eta non jarri, eta irakasle bakoitzak izango duela kamera piztu eta itzaltzeko aukera.