Gau Beltza: dónde disfrutar de las actividades más terroríficas de la noche más negra
Muchas localidades de todo Euskal Herria tienen ya a punto las actividades más terroríficas y monstruosas para celebrar este viernes, 31 de octubre, Arimen Gaua o Gau Beltza, la noche más oscura del año.
Esta tradición es mucho más antigua que Halloween, una fiesta importada de los EE. UU. y que ha tomado mucho auge en los últimos años. La tradición de Gau Beltza, que marcaba en Euskal Herria el fin de la cosecha, el inicio del invierno y el recuerdo a los muertos, ha comenzado a recuperarse en los últimos años. Esta cita anual tiene una fuerte vinculación con la naturaleza, el miedo, la muerte y el espíritu de los fallecidos.
Se cree que esta tradición tiene raíces en antiguos cultos de origen celta, traídos por pueblos que se establecieron en lo que hoy es Araba y que más tarde se extendieron hacia las zonas montañosas de Gipuzkoa y Bizkaia, donde permanecieron hasta la llegada de los romanos.
Durante siglos, en distintos lugares se mantuvieron rituales paganos que incluían el uso de nabos o calabazas vaciadas con velas en su interior, así como ofrendas y cantos en honor a los espíritus de los antepasados. Con el tiempo, estas costumbres fueron adaptándose a las tradiciones cristianas, pero en muchos pueblos vascos se conservaron bajo el nombre de Gau Beltza o Arimen Gaua.
Repasamos algunos de los pueblos y ciudades de Euskal Herria donde este viernes por la noche acogerán actividades para celebrar esta tradición:
BIZKAIA
BILBAO
Visita guiada y treatralizada por el Yacimiento de San Francisco, donde se encuentran las ruinas arqueológicas ubicadas bajo la Plaza del Corazón de María. Organizado por el Museo de Reproducciones de Bilbao.
ZARATAMO
Cuentacuentos, talleres de manualidades, gincana por el pueblo y discofiesta
MUNGIA
Kalejira ambientada en el baserri Izenaduba con el espectáculo terrorífico Berpiztuak; taller de maquillaje y magia con Kidan Magoa.
GÜEÑES
Talleres, discofiesta con Dantzatzeko Prest y chocolatada.
SODUPE
Pasaje del terror, música y talleres infantiles.
LEIOA
Chocolatada, espectáculo a cargo del grupo de euskal dantzak Gure Ohiturak, kalejira itinerante y Matraka-Elektrotxaranga.
MALLABIA
Gincana, taller para pintar calabazas y maquillaje de terror, kalejira para cantar coplas por el pueblo y teatro.
GORLIZ
Talleres infantiles, hamburguesa solidaria, exhibición de euskal dantzak, cuentacuentos y animaciñón con Hankapaluak.
BARRIKA
Cuentacuentos con "Kalabaza Piztu" en Ander Deuna Aretoa.
BERMEO
Taller de disfraces para Arimen Gaua, taller de maquillaje de terror y escape room para jóvenes.
GIPUZKOA
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Arranca la Semana de Cine Fantástico y de Terror con la película "Gaua", de Paul Urkijo. Antes habrá sesión de maquillaje en el Boulevard y una kalejira, con estética de akelarre, hasta la Zurriola.
En el barrio de El Antiguo habrá juegos, pintacaras, akelarre en el frontón y toro de fuego.
ASTIGARRAGA
Taller de maquillaje, photocall, kalejira y coplas.
ARABA
VITORIA-GASTEIZ
Actividades de "truco o trato" por comercios locales, discofiesta, concurso de decoración, chocolatada… en barrios de la capital alavesa como Ibailakua, Zabalgana, Salburua…
AMURRIO
Talleres, discofiesta con Oihan Vega y una escape room de miedo.
IPARRALDE
HENDAIA
Baile de brujas y espectáculo musical con Jeiki Hadi en el Halles de Gaztelu.
NAVARRA
BURLADA
Gincana, reparto de caramelos y sorteo de libros.
