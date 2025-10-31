DÍA DE LOS MUERTOS

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Gau Beltza: dónde disfrutar de las actividades más terroríficas de la noche más negra

Multitud de localidades de Euskal Herria se unen a una tradición que es más antigua que Halloween: Gau Beltza o Arimen Gaua, una celebración precristiana que marcaba el fin de la cosecha, el inicio del invierno y el recuerdo a los muertos. Apunta los pueblos y localidades donde podrás gozar de la noche más terrorífica del año.
Arimen Gaua: ¿dónde se celebra en Euskal Herria la noche más negra del año?
Euskaraz irakurri: Gau Beltza: non gozatu gau beltzeneko ekintza beldurgarrienetaz
author image

EITB

Última actualización

Muchas localidades de todo Euskal Herria tienen ya a punto las actividades más terroríficas y monstruosas para celebrar este viernes, 31 de octubre, Arimen Gaua o Gau Beltza, la noche más oscura del año.

Esta tradición es mucho más antigua que Halloween, una fiesta importada de los EE. UU. y que ha tomado mucho auge en los últimos años. La tradición de Gau Beltza, que marcaba en Euskal Herria el fin de la cosecha, el inicio del invierno y el recuerdo a los muertos, ha comenzado a recuperarse en los últimos años. Esta cita anual tiene una fuerte vinculación con la naturaleza, el miedo, la muerte y el espíritu de los fallecidos.

Se cree que esta tradición tiene raíces en antiguos cultos de origen celta, traídos por pueblos que se establecieron en lo que hoy es Araba y que más tarde se extendieron hacia las zonas montañosas de Gipuzkoa y Bizkaia, donde permanecieron hasta la llegada de los romanos.

Durante siglos, en distintos lugares se mantuvieron rituales paganos que incluían el uso de nabos o calabazas vaciadas con velas en su interior, así como ofrendas y cantos en honor a los espíritus de los antepasados. Con el tiempo, estas costumbres fueron adaptándose a las tradiciones cristianas, pero en muchos pueblos vascos se conservaron bajo el nombre de Gau Beltza o Arimen Gaua.

Arimen Gaua: dónde disfrutar de las actividades más terroríficas de la noche más negra

Repasamos algunos de los pueblos y ciudades de Euskal Herria donde este viernes por la noche acogerán actividades para celebrar esta tradición:

BIZKAIA

BILBAO

Visita guiada y treatralizada por el Yacimiento de San Francisco, donde se encuentran las ruinas arqueológicas ubicadas bajo la Plaza del Corazón de María. Organizado por el Museo de Reproducciones de Bilbao.

ZARATAMO

Cuentacuentos, talleres de manualidades, gincana por el pueblo y discofiesta

MUNGIA

Kalejira ambientada en el baserri Izenaduba con el espectáculo terrorífico Berpiztuak; taller de maquillaje y magia con Kidan Magoa.

GÜEÑES

Talleres, discofiesta con Dantzatzeko Prest y chocolatada.

SODUPE

Pasaje del terror, música y talleres infantiles.

LEIOA

Chocolatada, espectáculo a cargo del grupo de euskal dantzak Gure Ohiturak, kalejira itinerante y Matraka-Elektrotxaranga.

MALLABIA

Gincana, taller para pintar calabazas y maquillaje de terror, kalejira para cantar coplas por el pueblo y teatro.

GORLIZ

Talleres infantiles, hamburguesa solidaria, exhibición de euskal dantzak, cuentacuentos y animaciñón con Hankapaluak.

BARRIKA

Cuentacuentos con "Kalabaza Piztu" en Ander Deuna Aretoa.

BERMEO

Taller de disfraces para Arimen Gaua, taller de maquillaje de terror y escape room para jóvenes.

GIPUZKOA

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Arranca la Semana de Cine Fantástico y de Terror con la película "Gaua", de Paul Urkijo. Antes habrá sesión de maquillaje en el Boulevard y una kalejira, con estética de akelarre, hasta la Zurriola.

En el barrio de El Antiguo habrá juegos, pintacaras, akelarre en el frontón y toro de fuego.

ASTIGARRAGA

Taller de maquillaje, photocall, kalejira y coplas.

ARABA

VITORIA-GASTEIZ

Actividades de "truco o trato" por comercios locales, discofiesta, concurso de decoración, chocolatada… en barrios de la capital alavesa como Ibailakua, Zabalgana, Salburua…

AMURRIO

Talleres, discofiesta con Oihan Vega y una escape room de miedo.

IPARRALDE

HENDAIA

Baile de brujas y espectáculo musical con Jeiki Hadi en el Halles de Gaztelu.

NAVARRA

BURLADA

Gincana, reparto de caramelos y sorteo de libros.

Halloween Niños Comunidad Autonóma Vasca Navarra Fiestas Iparralde Sociedad

Te puede interesar

FOTODELDÍA BILBAO, 16/08/2025.- La Marijaia (Señora de las Fiestas) protagoniza hoy sábado el primer día de la Semana Grande de Bilbao tras el pregón y el txupinazo. EFE/Miguel Tona
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

¿Cuándo celebrar la Aste Nagusia de Bilbao? El debate está servido

Las fiestas de Bilbao comienzan, normalmente, el primer sábado después del 15 de agosto, por lo que este año han sido muy tempranas, la semana del 16 en adelante. Esto ha tenido un efecto significativo: menor afluencia de gente y, entre otras cosas, el enfado de los hosteleros. A petición del PP, en el Ayuntamiento se ha debatido que las fiestas sean siempre en la última semana de agosto, pero la propuesta no ha salido. Eso sí, el asunto está en la calle.

Cargar más
Publicidad
X