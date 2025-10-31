Gau Beltza: dónde disfrutar de las actividades más terroríficas de la noche más negra

Muchas localidades de todo Euskal Herria tienen ya a punto las actividades más terroríficas y monstruosas para celebrar este viernes, 31 de octubre, Arimen Gaua o Gau Beltza, la noche más oscura del año.

Esta tradición es mucho más antigua que Halloween, una fiesta importada de los EE. UU. y que ha tomado mucho auge en los últimos años. La tradición de Gau Beltza, que marcaba en Euskal Herria el fin de la cosecha, el inicio del invierno y el recuerdo a los muertos, ha comenzado a recuperarse en los últimos años. Esta cita anual tiene una fuerte vinculación con la naturaleza, el miedo, la muerte y el espíritu de los fallecidos.

Se cree que esta tradición tiene raíces en antiguos cultos de origen celta, traídos por pueblos que se establecieron en lo que hoy es Araba y que más tarde se extendieron hacia las zonas montañosas de Gipuzkoa y Bizkaia, donde permanecieron hasta la llegada de los romanos.

Durante siglos, en distintos lugares se mantuvieron rituales paganos que incluían el uso de nabos o calabazas vaciadas con velas en su interior, así como ofrendas y cantos en honor a los espíritus de los antepasados. Con el tiempo, estas costumbres fueron adaptándose a las tradiciones cristianas, pero en muchos pueblos vascos se conservaron bajo el nombre de Gau Beltza o Arimen Gaua.