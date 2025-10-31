HILDAKOEN EGUNA

Gau Beltza: Non gozatu urteko gau iluneneko jarduera beldurgarrienez?

Halloween baino zaharragoa den euskal tradizioarekin bat egiten dute Euskal Herriko herri askok: uztaren amaiera eta neguaren hasiera ospatzeko eta hildakoak oroitzeko festa zen Gau Beltza edo Arimen Gaua deiturikoa, eta azken urteetan indarrez itzuli da gurera. 

Arimen Gaua: ¿dónde se celebra en Euskal Herria la noche más negra del año?
Euskal Herri osoko txoko askotan prest daude urriak 31 dituen ostiral honetan ospatuko den Gau Beltz edo Arimen Gaurako. Urteko gaurik ilunena da, hildakoak, munstroak eta beldurra nagusi izango dira eta. 

AEBtik etorritako Halloween festa baino askoz zaharragoa da gure Gau Beltza. Euskal Herrian, uzta-bilketa, neguaren hasiera eta hildakoak omentzeko ospakizuna zen, eta azken urteetan tradizio hori biziberritzen hasi da. Hitzordu honek lotura handia du hildakoen izaerarekin, beldurrarekin, heriotzarekin eta espirituekin.

Tradizio honek jatorri zeltako antzinako kultuetan ditu sustraiak, gaur egun Araban kokatzen ziren herriek ekarriak eta geroago Gipuzkoa eta Bizkaiko mendialdeetara zabaldu zirenak, erromatarrak iritsi arte bertan egon zirelarik.

Mendeetan zehar, hainbat lekutan erritual paganoak egiten jarraitu zuten, tartean, kalabazen barruan kandelak piztea, arbasoen espirituen omenezko eskaintzak eta kantuak nahiz koplak ere. Denborarekin, ohitura horiek kristau tradizioetara egokituz joan ziren, baina euskal herri askotan Gau Beltza edo Arimen Gaua izenpean gorde ziren.

Arimen Gaua: dónde disfrutar de las actividades más terroríficas de la noche más negra

Hona hemen, Gau Beltzaren harira ekitaldiak antolatu dituzten herri eta hiri batzuk: 

BIZKAIA

BILBO

Bilboko Berreginen Museoak antolatutako bisita gidatua eta treatralizatua San Frantzisko aztarnategian barrena, Mariaren Bihotza plazaren azpiko aztarna arkeologikoak dauden lekuan.

ZARATAMO

Ipuin-kontalariak, eskulan-tailerrak, ginkana herrian zehar eta diskofesta.

MUNGIA

Izenaduba baserrian girotutako ibilbidea, "Berpiztuak" ikuskizun beldurgarriarekin; makillaje- eta magia-tailerra Kidan magoarekin.

GUEÑES

Tailerrak, diskofesta Dantzatzeko Prest taldearekin, eta txokolatada.

SODUPE

Beldur-pasabidea, musika eta haurrentzako tailerrak.

LEIOA

Txokolatada, Gure Ohiturak dantza taldearen ikuskizuna, kalejira ibiltaria eta Matraka Elektrotxaranga.

MALLABIA

Ginkana, kuiak margotzeko tailerra eta beldurrezko makillajea, koplak abesteko kalejira herrian zehar eta antzerkia.

GORLIZ

Haurrentzako tailerrak, hanburgesa solidarioa, euskal dantza erakustaldia, ipuin kontalaria eta animazioa Hankapaluekin.

BARRIKA

Kalabaza Piztu ipuin-kontalaria, Ander Deuna aretoan.

BERMEO

Mozorro tailerra Arimen Gauerako, beldurrezko makillajea, eta ihes gela gazteentzat.

GIPUZKOA

DONOSTIA

Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren Astea Paul Urkijoren Gaua filmarekin hasiko da. Aurretik, makillaje-saioa izango da Boulevarden eta akelarre estetikadun kalejira Zurriolaraino.

Antigua auzoan jolasak, makillaje txokoak, akelarrea frontoian eta zezensuzkoa izango dira.

ASTIGARRAGA

Makillaje tailerra, photocalla, kalejira eta koplak.

ARABA

VITORIA-GASTEIZ

"Ziria edo saria" herriko saltokietan, diskofesta, dekorazio lehiaketa, txokolate-jana Arabako hiriburuko auzoetan, hala nola Ibailakuan, Zabalganan, Salburuan...

AMURRIO

Tailerrak, diskofesta Oihan Vegarekin eta beldurrezko ihes gela.

IPARRALDEA

HENDAIA

Sorgin-dantza eta Jeiki Hadiren musika ikuskizuna Gazteluko Hallesen.

NAFARROA

BURLATA

Ginkana, gozoki-banaketa eta liburu-zozketa.

Halloween Umeak Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Jaiak Iparralde Gizartea

