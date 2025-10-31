Gau Beltza: Non gozatu urteko gau iluneneko jarduera beldurgarrienez?
Halloween baino zaharragoa den euskal tradizioarekin bat egiten dute Euskal Herriko herri askok: uztaren amaiera eta neguaren hasiera ospatzeko eta hildakoak oroitzeko festa zen Gau Beltza edo Arimen Gaua deiturikoa, eta azken urteetan indarrez itzuli da gurera.
Euskal Herri osoko txoko askotan prest daude urriak 31 dituen ostiral honetan ospatuko den Gau Beltz edo Arimen Gaurako. Urteko gaurik ilunena da, hildakoak, munstroak eta beldurra nagusi izango dira eta.
AEBtik etorritako Halloween festa baino askoz zaharragoa da gure Gau Beltza. Euskal Herrian, uzta-bilketa, neguaren hasiera eta hildakoak omentzeko ospakizuna zen, eta azken urteetan tradizio hori biziberritzen hasi da. Hitzordu honek lotura handia du hildakoen izaerarekin, beldurrarekin, heriotzarekin eta espirituekin.
Tradizio honek jatorri zeltako antzinako kultuetan ditu sustraiak, gaur egun Araban kokatzen ziren herriek ekarriak eta geroago Gipuzkoa eta Bizkaiko mendialdeetara zabaldu zirenak, erromatarrak iritsi arte bertan egon zirelarik.
Mendeetan zehar, hainbat lekutan erritual paganoak egiten jarraitu zuten, tartean, kalabazen barruan kandelak piztea, arbasoen espirituen omenezko eskaintzak eta kantuak nahiz koplak ere. Denborarekin, ohitura horiek kristau tradizioetara egokituz joan ziren, baina euskal herri askotan Gau Beltza edo Arimen Gaua izenpean gorde ziren.
Hona hemen, Gau Beltzaren harira ekitaldiak antolatu dituzten herri eta hiri batzuk:
BIZKAIA
BILBO
Bilboko Berreginen Museoak antolatutako bisita gidatua eta treatralizatua San Frantzisko aztarnategian barrena, Mariaren Bihotza plazaren azpiko aztarna arkeologikoak dauden lekuan.
ZARATAMO
Ipuin-kontalariak, eskulan-tailerrak, ginkana herrian zehar eta diskofesta.
MUNGIA
Izenaduba baserrian girotutako ibilbidea, "Berpiztuak" ikuskizun beldurgarriarekin; makillaje- eta magia-tailerra Kidan magoarekin.
GUEÑES
Tailerrak, diskofesta Dantzatzeko Prest taldearekin, eta txokolatada.
SODUPE
Beldur-pasabidea, musika eta haurrentzako tailerrak.
LEIOA
Txokolatada, Gure Ohiturak dantza taldearen ikuskizuna, kalejira ibiltaria eta Matraka Elektrotxaranga.
MALLABIA
Ginkana, kuiak margotzeko tailerra eta beldurrezko makillajea, koplak abesteko kalejira herrian zehar eta antzerkia.
GORLIZ
Haurrentzako tailerrak, hanburgesa solidarioa, euskal dantza erakustaldia, ipuin kontalaria eta animazioa Hankapaluekin.
BARRIKA
Kalabaza Piztu ipuin-kontalaria, Ander Deuna aretoan.
BERMEO
Mozorro tailerra Arimen Gauerako, beldurrezko makillajea, eta ihes gela gazteentzat.
GIPUZKOA
DONOSTIA
Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren Astea Paul Urkijoren Gaua filmarekin hasiko da. Aurretik, makillaje-saioa izango da Boulevarden eta akelarre estetikadun kalejira Zurriolaraino.
Antigua auzoan jolasak, makillaje txokoak, akelarrea frontoian eta zezensuzkoa izango dira.
ASTIGARRAGA
Makillaje tailerra, photocalla, kalejira eta koplak.
ARABA
VITORIA-GASTEIZ
"Ziria edo saria" herriko saltokietan, diskofesta, dekorazio lehiaketa, txokolate-jana Arabako hiriburuko auzoetan, hala nola Ibailakuan, Zabalganan, Salburuan...
AMURRIO
Tailerrak, diskofesta Oihan Vegarekin eta beldurrezko ihes gela.
IPARRALDEA
HENDAIA
Sorgin-dantza eta Jeiki Hadiren musika ikuskizuna Gazteluko Hallesen.
NAFARROA
BURLATA
Ginkana, gozoki-banaketa eta liburu-zozketa.
Zure interesekoa izan daiteke
“Mexikon heriotza alaitasunez ospatzen dugu”
Tapachula jatetxeko Kattyk, Mexikotik urrun, Hildakoen Eguna nola bizi duen kontatu digu: “Bertan ez daudenak alaitasunez gogoratzeko ospakizuna da”.
Santurtziko Udalak aurreikusi du ostiralean sartu-irteerak egin ahal izango dituztela hondoratze baten ondorioz euren etxebizitzetan konfinatutako auzokideek
Debido a la gravedad del suceso, el Ayuntamiento de Santurtzi, de forma subsidiaria, va a acometer los trabajos, ya que se trata de una zona privada. Las labores ya se han iniciado y se espera que mañana los vecinos puedan acceder a las viviendas.
Espetxera bidali dituzte sexu-erasoa egiteagatik Iruñean atxilotutako lau gizonak
El auto afirma que existe “riesgo grave de fuga y de ocultación de pruebas” y se les imputa un delito de agresión sexual y otro de robo.
Zallan trenak harrapatuta hildako gidaria banatzaile lanetan ari zen, ELAren arabera
Sindikatuak zabaldu dituen datuek diote aurten lanean hil diren pertsonen % 29 gidariak izan direla eta jasaten dituzten “lan erritmo altuak” salatu ditu.
Bilboko Aste Nagusia, noiz? Eztabaida puri-purian dago kalean
Bilboko jaiak, normalean, abuztuaren 15aren ondorengo lehen larunbatean hasten dira, eta hori dela-eta, aurten oso goiz izan dira, 16tik aurrerako astea. Horrek ondorio nabarmena izan zuen jendearen erantzunean: jende gutxiago ibili zen lehen egunetan, eta, besteak beste ostalariak oso haserre ziren. PPk eskatuta udalean aztertu dute jaiak beti azken astean izatea, baina proposamena ez da atera. Hori bai, afera kalean puri-purian dago.
Kamerak ikasgeletan: Sindikatuak kexu, Hezkuntzak dio helburu pedagogikoa dutela
Sindikatuek salatu dute hezkuntza komunitateak ez dakiela kamerak zein helbururekin jarri dituzten. Gainera, haien ustez, irakasleen gaineko kontrola handitu eta ikasleen intimitatea urratzen du. Hezkuntza Sailak oharra bidali du ikastetxeetara, azaltzeko helburua pedagogikoa dela, ikastetxe bakoitzak erabakiko duela zenbat kamera eta non jarri, eta irakasle bakoitzak izango duela kamera piztu eta itzaltzeko aukera.
Santurtziko eraikin bateko garajeko sabaia hondoratu da eta bizilagunak etxe barruan harrapatuta geratu dira
Lokalaren jabeak horma bat bota zuen eta etxeetara asartzeko atariak dauden patioa hondoratzea eragin zuen. Orain, bizilagunak etxetik sartu eta atera ezin dabiltza. Behin-behineko hiru pasabide jarriko dira bizilagunek joan-etorriak egin ditzaten.
Neo, garbitzen, kafea egiten eta landareak ureztatzen dakien robota
AEBko 1X Technologies enpresak Neo aurkeztu du, etxeko lanak egiteko pentsatutako adimen artifizialeko robot humanoidea. 2026an jarriko dute salgai AEBn, 20.000 dolarreko prezioan.
Gidari bat atxilotu dute Tuteran, A68an kontrako noranzkoan 11 km gidatzeagatik
Alkoholaren eraginpean zegoen, eta gidabaimena indarrean izan gabe zirkulatzen ari zen.