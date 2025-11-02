Vitoria-Gasteiz
La diáspora saharaui del País Vasco muestra su rechazo ante el plan de autonomía marroquí

Euskal Herriko Saharar diasporak Marokoren autonomia eskaintza gaitzestu du
18:00 - 20:00
Concentración de la diáspora saharaui en Vitoria-Gasteiz. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Euskal Herriko saharar diasporak bere gaitzespena adierazi du Marokoko autonomia planaren aurrean
author image

EITB

Última actualización

La diáspora saharaui en Euskal Herria se ha concentrado hoy en Vitoria-Gasteiz, para mostrar su rechazo ante el plan de autonomía del Sáhara Occidental bajo soberanía marroquí. Los saharauis han recordado que el Estado español es el responsable del "abandono de su pueblo", y han exigido al Gobierno de España que rechace públicamente el plan de autonomía para así realizar un referéndum de independencia.

El Frente Polisario rechaza la resolución de la ONU, y reivindica el “derecho de autodeterminación” como condición “innegociable”
Internacional África Marruecos Sahara Occidental Araba-Álava Vitoria-Gasteiz Sociedad

