El Frente Polisario rechaza la resolución de la ONU, y reivindica el “derecho de autodeterminación” como condición “innegociable”
El Frente Polisario ha rechazado participar en unas negociaciones del Sáhara Occidental, que “priven” al pueblo saharaui del “derecho de autodeterminación”.
La organización saharaui asegura que la resolución aprobada en el Consejo de Seguridad de la ONU “legitima la ocupación marroquí”. Y es que, el texto asienta el proceso político en el plan de autonomía del Sáhara Occidental, pero bajo soberanía de Marruecos.
"El Frente Polisario afirma que los enfoques unilaterales que buscan sacrificar el Estado de derecho, la justicia y la paz por intereses políticos a corto plazo no harán sino agravar el conflicto", ha declarado el movimiento independentista saharaui.
El texto apoya unas negociaciones “sin condiciones previas” tomando como base la propuesta de autonomía marroquí. Dicha propuesta ha sido aprobada con 11 votos a favor, 3 abstenciones y ningún voto en contra; Argelia, por su parte, no ha participado en la votación.
Según ha explicado el Polisario, la resolución final intenta impulsar una “desviación peligrosa y sin precedentes". Ya que en el primer borrador no existe mención alguna al “derecho de autodeterminación"; propuesta que, según la organización, es un intento de Marruecos de “liquidar definitivamente el conflicto a su favor”.
A pesar de ello, el Frente Polisario ha asegurado estar dispuesto a “implicarse en el proceso de paz y entablar negociaciones directas” con Marruecos. Pese a ello, la organización saharaui ha considerado “innegociable” la celebración de un referendo de autodeterminación.
Mohamed VI dice que Marruecos abre un "nuevo capítulo" tras el apoyo a su plan para el Sáhara Occidental
El rey de Marruecos ha realizado un llamamiento a saharauis refugiados en Tinduf que aprovechen "esta oportunidad histórica para reunirse con sus familias" y ha invitado al presidente argelino a un "diálogo sincero y fraterno"
El Consejo de Seguridad toma como base el plan marroquí para una autonomía saharaui y prorroga su misión un año más
La propuesta estadounidense, que considera el plan marroquí como "la única solución justa y duradera", ha salido adelante, con la abstención de Argelia, China y Rusia.
