La Ertzaintza busca al conductor de un coche que se ha saltado un control en Zumarraga

La Ertzaintza busca al conductor de un vehículo que se ha dado a la fuga en un control de alcoholemia en Zumarraga (Gipuzkoa), han informado fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El fugado se ha saltado el control y ha protagonizado una persecución con vehículos de la Ertzaintza. Posteriormente, ha abandonado el vehículo, y la Ertzaintza ha iniciado una investigación para encontror al conductor.