La Ertzaintza busca al conductor de un coche que se ha saltado un control en Zumarraga

El conductor se ha dado a la fuga y ha habido una persecución. Más tarde, han encontrado el vehículo, pero no al conductor.
Euskaraz irakurri: Zumarragan kontrol batean ihes egin duen auto-gidari baten bila ari da Ertzaintza
EITB

La Ertzaintza busca al conductor de un vehículo que se ha dado a la fuga en un control de alcoholemia en Zumarraga (Gipuzkoa), han informado fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El fugado se ha saltado el control y ha protagonizado una persecución con vehículos de la Ertzaintza. Posteriormente, ha abandonado el vehículo, y la Ertzaintza ha iniciado una investigación para encontror al conductor.

