GIPUZKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zumarragan kontrol batean ihes egin duen auto-gidari baten bila ari da Ertzaintza

Ertzaintzaren ibilgailuak atzetik joan zaizkio, baina ez dute harrapatu. Gidariak autoa utzi eta ihes egin du.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintza Zumarragan (Gipuzkoa) jarritako alkoholemia-kontrol batean ihes egin duen ibilgailu baten gidariaren bila ari da, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Gidaria ez da gelditu kontrolean, eta Ertzaintzaren ibilgailuak atzetik segika joan zaizkio. Ondoren, auto-gidariak ibilgailua utzi eta ihes egin du. 

Ertzaintzak ikerketa abiatu du gidaria aurkitzeko.

Trafikoa Gipuzkoa Ertzaintza Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X